روسيك تدك في شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يناشد مده بأسلحة ثقيلة وبعضوية الاتحاد الأوروبي

روسيك تدك في شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يناشد مده بأسلحة ثقيلة وبعضوية الاتحاد الأوروبيمحادثة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف من قصف جوي ومدفعي مكثف تشنه موسكو هو تدمير منطقة دونباس بالكامل، وحث حلفاء كييف على الإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى تكافئ روسيا في ساحة المعركة.
كما قال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار لزيلينسكي، إن القتال من أجل السيطرة على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك في منطقة لوجانسك يتجه إلى"ذروة مخيفة". وتسعى روسيا إلى السيطرة على كل من لوجانسك ودونيتسك، اللتين تشكلان منطقة دونباس وهي المركز الصناعي للبلاد.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، سيضع القادة الأوروبيون أوكرانيا رسميا على الطريق الطويل نحو عضوية الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل يوم الخميس. وعلى الرغم من أنها خطوة رمزية إلى حد بعيد، فإنها ستساعد على رفع الروح المعنوية للأوكرانيين في توقيت بالغ الصعوبة من الصراع الممتد منذ أربعة شهور والذي أودى بحياة الآلاف وأدى لنزوح الملايين وحول قرى ومدنا إلى أنقاض.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة نشرت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس "يجب أن نحرر أرضنا ونحقق النصر، لكن بوتيرة أسرع بكثير"، وطالب مجددا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أكبر وأسرع.
آخر التطروات الغزو الروسي لأوكرانيا في أسبوعه السابع عشر
هجوم صاروخي روسي يصيب خزانين لزيت دوار الشمس في ميكولايف بأوكرانيا
كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية يوم الخميس أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزانين اثنين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة بميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود.
والميناء هو أحد المنافذ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود التي تم إغلاقها منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.
وأظهرت الصور دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطاير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار. كما ظهر الخزان المجاور الذي أصيب هو الآخر بأضرار بالغة وقد اسود بسبب النيران.
ولم تكشف خدمة الطوارئ المحلية عن اسم المحطة.
وقالت شركة تجارة الحبوب الدولية فيتيرا يوم الأربعاء إن النيران اشتعلت في محطتها في ميكولايف بعد أن أصيبت في هجوم.
وقال حاكم الإقليم فيتالي كيم إن سبعة صواريخ روسية ضربت ميكولايف يوم الأربعاء. وذكر التلفزيون الوطني الأوكراني أن النيران اشتعلت في مستودع يحتوي على زيوت نباتية.
إصابة منشأتين ضخمتين لتخزين الحبوب والزيوت في ميكولايف الأوكرانية بقصف صاروخي روسي
أصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف باوكرانيا مخصّصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية وتصديرها عبر ميناء المدينة بقصف صاروخي روسي الأربعاء، بحسب ما أعلنت لوكالة فرانس برس شركتا فيتيرا وبونج المشغّلتان للمنشأتين.
وقال متحدّث باسم شركة فيتيرا إنّ الخزّانات المخصّصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف "تضرّرت بضربة صاروخية" أسفرت أيضاً عن إصابة شخص بجروح طفيفة.
وأضاف أنّ القصف أدّى إلى اشتعال النيران في اثنين من خزاناتها وتضرّر خزان ثالث.
وهذه المنشأة الضخمة المعدّة لتصدير الزيوت النباتية تبلغ سعتها 160 ألف طن واشترتها في 2020 مجموعة غلينكور المالكة لشركة فيتيرا.
بدورها قالت متحدّثة باسم بونج إنّ منشآت الشركة في ميكولايف "أصيبت خلال الهجمات الروسية الأخيرة في المنطقة"، مشيرة إلى أنّ القصف لم يوقع أيّ إصابات بشرية وأنّه تعذّر عليها في الحال تقييم حجم الأضرار.
ومنشأة بونج المغلقة من اليوم الأول لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير تشمل مركزاً للتخزين وآخر لتحميل السفن ووحدة لإنتاج الزيت النباتي.
ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا توقّف تصدير المواد الأولية الزراعية عبر موانئ ميكولايف وأوديسا.
القوات الروسية تستولي على قريتين بالقرب من ليسيتشانسك الأوكرانية
قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية يوم الخميس إن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك اللتين يتركز عليهما الهجوم الروسي في المنطقة.
وأضاف جايداي أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفيرودونيتسك وبلدة زولوتي القريبة.
أوكرانيا تنشد وبإلحاح عضوية الاتحاد الأوروبي
تعارض روسيا منذ وقت طويل إقامة روابط أوثق بين أوكرانيا، الدولة السوفيتية السابقة، وتكتلات غربية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وقال زيلينسكي إنه تحدث مع 11 من زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بشأن ترشيح أوكرانيا لعضوية التكتل، مضيفا أنه سيجري المزيد من المحادثات يوم الخميس. وعبر في وقت سابق عن اعتقاده بأن جميع دول الاتحاد وعددها 27 ستدعم حصول بلاده على وضع دولة مرشحة.
وقال زيلينسكي لجمهور في أمستردام عبر رابط فيديو "إننا نستحق هذا".
ويقول دبلوماسيون إن الأمر سيستغرق من أوكرانيا عقدا أو ما يزيد على ذلك للوفاء بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن زعماء الاتحاد يقولون إنه يتعين على الكتلة تقديم بادرة تعترف بتضحيات الأوكرانيين.
وكان للحرب تأثير هائل على الاقتصاد العالمي والترتيبات الأمنية الأوروبية، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والغذاء ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده الشديد على الطاقة الروسية ودفعت فنلندا والسويد إلى السعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن التكتل سيعود مؤقتا إلى استخدام الفحم لحل مشكلة تراجع تدفقات الغاز الروسي دون عرقلة الأهداف المناخية طويلة المدى، بينما أدى اختناق سوق الغاز وارتفاع أسعاره إلى بدء سباق على أنواع الوقود البديلة.
وأكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي سيسعون إلى زيادة الضغوط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا في اجتماعات الأسبوع المقبل.
حرب استنزاف في منطقة الدونباس
تشهد مدينتا سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك أسوأ ما في حرب الاستنزاف الشرسة الدائرة في دونباس.
وهناك مئات المدنيين المحاصرين في مصنع للكيماويات في سيفيرودونتسك، حيث تتصارع أوكرانيا وروسيا للسيطرة على المدينة التي ألحق القصف بها دمارا هائلا.
وتقول موسكو إن القوات الأوكرانية محاصرة في سيفيرودونتسك، التي كانت مسرحا لأعنف المعارك في الآونة الأخيرة. وأمرت روسيا تلك القوات الأسبوع الماضي بالاستسلام أو مواجهة الموت.
ولكن حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي قال للتلفزيون الأوكراني يوم الأربعاء إن "المعارك مستمرة" وإن "القوات الروسية لا تسيطر سيطرة كاملة" على المدينة.
وفي ليسيتشانسك، نقلت وكالة تاس للأنباء عن انفصاليين تدعمهم موسكو قولهم إن الأوكرانيين في المدينة محاصرون وأصبحوا معزولين عن الإمدادات بعد الاستيلاء على طريق يربط المدينة ببلدة سيفيرسك.
وقال أريستوفيتش مستشار زيلينسكي إن القوات الروسية في المدينتين تتألف من مجندين حظوا بمستويات متفاوتة من التدريب بعد أن ألحقت أوكرانيا خسائر فادحة بتلك القوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من تصريحاته بشأن الخسائر الروسية.
وكتب في منشور على الإنترنت "الأمر أشبه بملاكمين يتصارعان في الجولة الثامنة عشرة من المباراة ويستطيعان بالكاد دفع الأمور إلى الأمام. بدأت هذه العملية في 14 أبريل وهي مستمرة منذ ما يقرب من 80 يوما".
زيلينسكي ينشد أسلحة ثقيلة وعضوية الاتحاد الأوروبي بينما تدك روسيا مدنا أوكرانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف من قصف جوي ومدفعي مكثف تشنه موسكو هو تدمير منطقة دونباس بالكامل، وحث حلفاء كييف على الإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى تكافئ روسيا في ساحة المعركة.
كما قال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار لزيلينسكي، إن القتال من أجل السيطرة على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك في منطقة لوجانسك يتجه إلى"ذروة مخيفة". وتسعى روسيا إلى السيطرة على كل من لوجانسك ودونيتسك، اللتين تشكلان منطقة دونباس وهي المركز الصناعي للبلاد.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، سيضع القادة الأوروبيون أوكرانيا رسميا على الطريق الطويل نحو عضوية الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل يوم الخميس. وعلى الرغم من أنها خطوة رمزية إلى حد بعيد، فإنها ستساعد على رفع الروح المعنوية للأوكرانيين في توقيت بالغ الصعوبة من الصراع الممتد منذ أربعة شهور والذي أودى بحياة الآلاف وأدى لنزوح الملايين وحول قرى ومدنا إلى أنقاض.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة نشرت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس "يجب أن نحرر أرضنا ونحقق النصر، لكن بوتيرة أسرع بكثير"، وطالب مجددا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أكبر وأسرع.
وأضاف "كان هناك قصف جوي ومدفعي مكثف في دونباس. هدف المحتل هنا لم يتغير، يريدون تدمير دونباس بأكملها خطوة بخطوة.
"هذا سبب تأكيدنا مرارا وتكرارا على ضرورة تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا. المطلوب تحقيقه بسرعة هو التكافؤ في ميدان القتال من أجل وقف هذه الحشود المتوحشة ودفعها إلى ما وراء حدود أوكرانيا".
روسيا تسعى لأسواق وقود جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط مع إعراض أوروبا
أفادت بيانات رفينيتيف ايكون ومصادر أن روسيا تزيد إمدادات البنزين والنفتا إلى أفريقيا والشرق الأوسط في ظل ما تواجه من صعوبة في بيع الوقود في أوروبا، بينما تستقبل آسيا بالفعل كميات أكبر من الخام الروسي.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التنافس على العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الكبيرين الآخرين، وهما السعودية والولايات المتحدة، إذ أن الدول الثلاث هي أكبر الموردين لآسيا.
ويقلص الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ مارس آذار، ووافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.
وسارع مشترون آسيويون بزيادة مشترياتهم من الخام الروسي، على الرغم من أن آسيا ليست سوقا معتادة للوقود الروسي لأنها تكرر نفطا أكثر مما تحتاجه وهي مُصدّر صافي للوقود.
ويجعل هذا العثور على أسواق جديدة مثل أفريقيا والشرق الأوسط أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو لحماية حصتها في السوق العالمية وتفادي انخفاض أكبر في إنتاج وصادرات النفط.
وقال تاجر يشارك في تجارة المنتجات النفطية الروسية لرويترز "يبدو أن أفريقيا والشرق الأوسط هما الخياران الرئيسيان لموردي المنتجات النفطية الروسية، لذا نتوقع المزيد من الشحنات إلى هناك في النصف الثاني من العام مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي".
موسكو تتهم برلين "بهستريا الخوف من الروس" بمناسبة ذكرى الغزو النازي
اتهمت روسيا التي تحيي ذكرى الغزو النازي عام 1941 للاتحاد السوفياتي، ألمانيا الاربعاء بتأجيج "هستريا خوف من الروس" وسط توترات متصاعدة بين موسكو وبرلين مرتبطة بأوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لمناسبة هذه الذكرى إن "هستيريا الخوف من الروس تغذيها بشكل منهجي الهجمات شبه اليومية لأعضاء الحكومة الألمانية ضد بلدنا".
وأضافت "برلين تهدد بالأقوال والأفعال نتائج الجهود المستمرة منذ عقود لروسيا وألمانيا للتغلب على العداء (...) بعد الحرب".
وتأتي هذه التصريحات فيما تحيي موسكو الأربعاء ذكرى بدء غزو قوات الرايخ الثالث للاتحاد السوفياتي عام 1941 في إطار "عملية بربروسا"، في "يوم الذكرى والحزن".
بوتين يوقع مرسوما بشأن خدمة الدين الخارجي بينما تلوح نذر تخلف محتمل عن السداد
قالت وكالة انترفاكس للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الأربعاء مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجي، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تخلفا محتملا عن السداد.
وأضافت الوكالة أن بوتين أمر الحكومة باختيار بنوك في غضون عشرة أيام للتعامل مع مدفوعات السندات الدولية في ظل خطة جديدة.
وفشل روسيا في سداد التزامات دينها الخارجي بسبب العقوبات الغربية يقربها من أول تخلف عن مدفوعات سندات دولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن.
وجاء في المرسوم الذي وقعه بوتين أن روسيا ستعتبر أنها أوفت بالتزاماتها بشأن مدفوعات السندات الدولية إذا جرى دفعها بالروبل الروسي.
برلين ترفض "بشدة" تهديدات موسكو لليتوانيا
اعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية الأربعاء ان ألمانيا ترفض "بشدة" تهديدات روسيا بالانتقام من ليتوانيا بعد أن فرضت دولة البلطيق قيودًا على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينغراد الروسي. وقال ستيفن هيبيستريت "نطلب من روسيا عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي" فيما وعدت موسكو برد انتقامي "خطير" ضد فيلنيوس بعد تطبيق العقوبات الأوروبية المرتبطة بغزو أوكرانيا.