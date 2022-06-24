زعماء الاتحاد الأوروبي يؤيدون اعتماد عملة اليورو في كرواتيا

صوت قادة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، الجمعة على اعتماد كرواتيا عملة اليورو، بداية العام المقبل. وقال شارل ميشيل، رئيس مجلس الأوروبي في ثاني أيام القمة ببروكسل: "اليورو هو التعبير النقدي عن مصيرنا المشترك وكان جزءًا من حلمنا الأوروبي. والآن، أصبح الحلم حقيقة بالنسبة لكرواتيا".

يأتي ذلك بعد توصية من المفوضية الأوروبية والتي اقترحت أن تبدأ كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة اعتماد العملة الموحدة في 1 يناير/ كانون الثاني 2023 بعد استيفائها جميع المعايير المطلوبة.

وأفاد البنك المركزي الأوروبي بعد محادثته مع المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن عملية اعتماد العملة الأوروبية الموحدة ستكون ممكنة بعد إقرار 3 قوانين في شهر تموز/ يوليو القادم.