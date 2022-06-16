سلوفينيا تزيل سيّاجها الحدودي مع كرواتيا

أعلنت سلوفينيا عن إزالة سيّاج فاصل بينها وبين كرواتيا، كان أنشئ في العام 2015، بهدف منع عبور اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يحاولون الوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا الغربية عبر دول البلقان.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني الجديد، روبرت غولوب، الذي جعل إزالة الحاجز الذي يبلغ طوله 200 كيلومتراً، جزءاً من حملته الانتخابية الأخيرة، قال: إن "السياج لم يحقق هدفه المعلن وهو منع أولئك الذين يرغبون في عبور الحدود (بشكل غير قانوني)".

وأضاف روبرت غولوب أن عدد الوافدين غير الشرعيين قد ازداد منذ بداية العام الجاري.

هذا وكانت منظمات حقوق الإنسان حذرت من أنه ونظراً لوجود السياج الفاصل، فإن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يسلكون حالياً طرقاً أكثر خطورة لدخول سلوفينيا.

وكان غولوب شكّل في شهر أيار/الماضي حكومة ائتلافية ضمّت إضافة إلى حزبه الصغير "الحرية" الليبرالي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب ليفيكا اليساري.