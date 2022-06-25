سانشيز: مأساة مليلية اعتداء على وحدة أراضي إسبانيا.. ومنظمة حقوقية تتحدث عن مشاهد مروعة عند الحدود

اكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت ان المأساة التي وقعت الجمعة في مليلية، حين حاول نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام هذا الجيب الاسباني الواقعة في الاراضي المغربية، كانت "اعتداء على وحدة اراضي" اسبانيا.

وافادت آخر حصيلة للسلطات المغربية أن 18 مهاجرا على الاقل قضوا في التدافع. ونسب سانشيز في مؤتمر صحافي في مدريد ما حصل الى "مافيات تمارس الاتجار بالبشر".

واوضح أن "الدرك المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن (الاسبانية) لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه" الجمعة.

وكان عشرات الأشخاص ظهروا ممددين على الأرض وقد سالت الدماء من بعضهم فيما كان الكثير منهم بلا حراك في مقطع فيديو زعمت منظمة حقوقية أنه يكشف المشاهد المروعة التي أعقبت محاولة عبور جماعي لمهاجرين من المغرب إلى جيب إسباني يوم الجمعة قُتل خلالها 18 شخصا على الأقل.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من صحة مقطع الفيديو الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مغربية تعمل مع المهاجرين في أجزاء من شمال المغرب بما في ذلك المناطق المحيطة بجيب مليلية.

وقالت السلطات المغربية في ساعة متأخرة الجمعة إن 18 مهاجرا لقوا حتفهم بعدما سقط بعضهم من فوق سياج مرتفع، بينما قتل آخرون سحقا بسبب التدافع. لكن تقديرات المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير إلى مقتل 27 دون تقديم تفاصيل عن العدد.

وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام السياج المحيط بالجيب للعبور إلى الأراضي الإسبانية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت ساعتين مع قوات الأمن وحرس الحدود وأسفرت عن إصابة العشرات أيضا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الجمعية عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة مكدسين معا وقد تكومت أجسادهم فوق بعضها وكان العديد منهم بلا حراك فيما قام عدد قليل منهم بإيماءات ضعيفة. وكشف المقطع نفسه قوات الأمن وهي تجر مهاجرَيْن اثنين ينزفان وفي حالة من الوهن الشديد أمام كومة الممددين على الأرض.

كما ظهر في مقطع آخر نشرته الجمعية المغربية ضابط من الأمن المغربي يضرب مهاجرا كان ممددا بين عدة مهاجرين مستلقين قرب سياج حديدي.

وقالت السلطات المغربية إن 140 فردا من قوات الأمن المغربية أصيبوا أيضا في المناوشات، منهم خمسة في حالة خطيرة على الرغم من عدم تسجيل وفيات بينهم. وذكر متحدث باسم الحكومة الإسبانية في مليلية أنه لم يمت أحد على الجانب الإسباني من الحدود حيث أصيب 57 مهاجرا و49 من ضباط الشرطة.

الهدوء يعود إلى جيب مليلية

ساد الهدوء صباح السبت على حدود مليلية غداة محاولة عدد من المهاجرين من أصول إفريقية اقتحام السياج الحدودي للجيب الإسباني الواقع في شمال المغرب في مأساة جديدة مرتبطة بالهجرة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن الهدوء يسود في مدينة الناظور وكذلك على حدود الجيب الإسباني، من دون أي انتشار للشرطة.

يُشكّل جيبا مليلية وسبتة الحدود البرّية الوحيدة للاتّحاد الأوروبي مع القارة الإفريقيّة ويشهدان بانتظام محاولات دخول مهاجرين يريدون الوصول إلى أوروبا. وهذه المحاولة هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط، إثر خلاف دبلوماسي استمرّ قرابة سنة.

ونجمت الأزمة بين البلدين بعد استقبال إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي في نيسان/أبريل 2021 لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19. وبلغت أوجها في أيار/مايو 2021 مع دخول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في غضون 24 ساعة إلى جيب سبتة مستفيدين من تساهل في عمليات التدقيق الحدودية في الجانب المغربي.

وأنهى رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الأزمة بإعلانه دعم مدريد لخطة المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80 بالمئة منها وتطالب بها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر. واستقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس في بداية نيسان/ابريل لتكريس المصالحة.