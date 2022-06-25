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النرويج

مقتل شخصين وإصابة 19 على الأقل جرّاء إطلاق نار في وسط العاصمة النرويجية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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موقع الحادث
موقع الحادث   -   حقوق النشر  AP Photo

قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح خطرة في إطلاق نار ليل الجمعة السبت في وسط أوسلو، على ما أعلنت الشرطة النرويجية.

وأشارت الشرطة على تويتر إلى حصول إطلاق نار قرب حانة، قائلة إنها أوقفت مشتبها به، بينما تحدثت وسائل إعلام نرويجية عن وجود ثلاثة مسارح جريمة.

ووفقا لوسائل إعلام، حصلت الواقعة قرب "حانة لندن" وهي نادٍ للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية. وقالت الشرطة "تأكد مقتل شخصين بعد إطلاق النار. وهناك إصابات عدة خطرة".

ونقلت إذاعة "إن آر كيه" عن رئيسة عمليات الشرطة توري بارستاد قولها إن هناك "عشرة أشخاص يتلقون إسعافات"، مضيفة "أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطرة".

ووفقًا لـ"إن آر كيه"، هناك ثلاثة مسارح جريمة، من دون أن يتضح ما إذا كان الأمر متعلقا بثلاثة أماكن مختلفة.