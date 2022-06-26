اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.

حتى قبل بدء المسيرة، دهمت شرطة مكافحة الشغب عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت "عشوائيا" أشخاصاً بينهم صحفيون، بحسب فرانس برس.

تم تكبيل يدي مصور الوكالة بولنت كيليتش خلف ظهره، واقتيد مع آخرين في سيارة للشرطة، بينما بدا قميصه ممزقاً، وهو ذو خبرة وحائز جوائز ومعتاد على مناطق النزاعات. واعتقل العام الماضي في ظروف مماثلة.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمّع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم المغلقة تمامًا أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

بعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.