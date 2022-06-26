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ألمانيا

شاهد: زوجات قادة مجموعة السبع تشاركن في جولة مشي النورديك في جبال الألب البافارية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: زوجات قادة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية بألمانيا.
شاهد: زوجات قادة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية بألمانيا.   -   حقوق النشر  EBU

بينما يعقد قادة قمة مجموعة السبع اجتماعات رسمية هامة، توجهت زوجاتهم للمشي في الهواء الطلق وممارسة رياضة مشي النورديك في إلماو بجبال الألب البافارية. 

شاركت كل من زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون وزوجة رئيس الوزراء البريطاني كاري جونسون وزوجة المستشار الألماني بريتا إرنست وشريكة رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي أميلي ديربودرنغين ووزيرة التعليم الإقليمي، مع المتزلجين المحترفين السابقين كريستيان نيوريوتر وميريام نيوريوتر.

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بدأت قمة مجموعة السبع في شلوس إلمو الأحد وتعد هذه القمة الحدث الأبرز في الرئاسة الألمانية. ووفقًا للمستشار الفيدرالي أولاف شولتز، فإن الهدف من هذه القمة يكمن في إرسال "إشارة قوية" توضح أن "ديمقراطياتنا القوية تدرك مسؤوليتها العالمية المشتركة" وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذه الأوقات المضطربة.