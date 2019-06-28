لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

اليابان

من هو الرجل الوحيد في الصورة التذكارية لزوجات قادة الدول الصناعية العشرين؟

 محادثة
بقلم:  Euronews 
الصورة التذكارية التي جمعت زوجات الرؤساء المشاركين في قمة أوساكا إضافة إلى زوج رئيسة الوزراء البريطانية
الصورة التذكارية التي جمعت زوجات الرؤساء المشاركين في قمة أوساكا إضافة إلى زوج رئيسة الوزراء البريطانية -
حقوق النشر
Du Xiaoyi/Pool via REUTERS
حجم النص Aa Aa

فيما تستضيف أوساكا اليابانية قمة الدول العشرين الصناعية، قامت زوجة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بمرافقة زوجات الرؤساء المشاركين في القمة، إضافة إلى زوج رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في جولة في مدينة كيوتو.

وقامت أكيي آبي بالترحيب بالمجموعة عبر تقديم الشاي، وهو تقليد ياباني معروف، ثم رافقتهم في زيارة إلى معبد توفوكو-جي في المدينة، حيث رحب بهم راهب بوذي.

وبرز فيليب ماي، زوج رئيس الحكومة البريطانية في الصورة التذكارية أمام المعبد، كالرجل الوحيد في المجموعة، في صورة أعادت إلى الأذهان صورة أخرى اتخذت خلال قمة منظمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في بروكسل في 2017، وظهر فيها شريك رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، كرجل وحيد في الصورة.

وبيتيل هو رئيس وزراء لوكسمبورغ الأول الذي أعلن مثليته على الملأ وقتئذ.

أما في أوساكا، فمن أبرز اللواتي رافقن السيدة آبي تذكر السيد الفرنسية الأولى، بريجيت ماكرون وزوجة الرئيس التركي، أمينة إردوغان، فيما غابت ميلانيا ترامب عن الصوت.

أيضاً على يورونيوز: