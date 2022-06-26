English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ألمانيا

ألمانيا تستعين بموظفين أجانب مؤقتين لتخفيف نقص العاملين في المطارات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
مطارات ألمانيا تعاني من نقص العمالة
مطارات ألمانيا تعاني من نقص العمالة   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت صحيفة فيلت آم زونتاغ نقلا عن وزراء الداخلية والنقل والعمل إن ألمانيا ستسمح بدخول موظفين أجانب كحل مؤقت لسد النقص في العاملين في المطارات الألمانية.

وتواجه شركات إدارة المطارات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، نقصا في الموظفين لمواجهة تدفق الركاب مع عودة الطلب على السفر بعد انتهاء معظم قيود كوفيد-19.

وأظهرت صور المسافرين المنتظرين في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية بمطار دوسلدورف في الأسبوع الماضي حجم النقص الذي تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات.

وقالت فيلت إن وزارات الداخلية والعمل والنقل ستبدأ حملة مشتركة لجلب موظفين أجانب مؤقتين للعمل في المطارات الألمانية، مضيفة أن هناك نقصا في العاملين في المطارات يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف موظف.

وتهدف الحملة إلى جلب عدد كبير من العمال المهرة من تركيا إلى ألمانيا والذين قد يتم إرسالهم خلال بضعة أشهر اعتبارا من يوليو تموز.