شاهد: إيران تختبر مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) للمرة الثانية

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران اختبرت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) المخصصة للأغراض البحثية للمرة الثانية يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن أول عملية إطلاق تمت في أوائل 2021. ولم يتضح بعد إن كانت عملية الإطلاق التي تمت يوم الأحد قد تكللت بالنجاح.

يعد ذو الجناح أول صاروخ حامل للأقمار الصناعية في إيران يعمل بمزيج من الوقود الصلب والسائل. كما يعتبر أكبر الصواريخ العاملة بالوقود الصلب في ترسانة الجمهورية الإيرانية.

يبلغ طول ناقل الأقمار الصناعية ذو الجناح 25.5 متراً ووزنه 52 طناً. المركبة قادرة على حمل قمر صناعي واحد بوزن 220 كيلوغراماً، أوحوالي 10 أقمار صناعية صغيرة إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض.

جرت عملية إطلاقه لأول مرة في الفضاء الخارجي لأغراض بحثية في العام 2021.