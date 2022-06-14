صور أقمار اصطناعية تكشف أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ نحو الفضاء

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية صاروخا مجهزا على منصة إطلاق في صحراء في إيران، على ما يبدو أن طهران تستعد لإطلاقه نحو الفضاء، في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات عالية بشأن برنامج إيران النووي.

أظهرت الصور التي نشرتها شركة تكنولوجيا الفضاء "Maxar Technologies" منصة إطلاق في قاعدة الإمام الخميني الفضائية في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع شهد سابقا محاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي في المدار. وأظهرت مجموعة من الصور صاروخًا على ناقلة في وضع الاستعدادا على برج الإطلاق. ولم تتحدث إيران عن أي عملية مرتقبة لإطلاق صاروخ للفضاء، ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

ومع ذلك، قالت وكالة أنباء إيرنا التي تديرها الدولة في مايو/أيار إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار صناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة التقويمية الفارسية في مارس 2023.

على مدى العقد الماضي، أرسلت إيران عدة أقمار صناعية إلى المدار وفي عام 2013 أرسلت قردًا إلى الفضاء. ومع ذلك، فقد شهد البرنامج مشاكل في الآونة الأخيرة.

صورة أخرى تظهر مركز الإمام الخميني للفضاء 14/06/2022 AP/AP

كانت هناك خمس عمليات إطلاق فاشلة على التوالي لبرنامج "سيمرغ"، وهو صاروخ حامل الأقمار الاصطناعية. قالت السلطات في ذلك الوقت إن حريقًا في ميناء الإمام الخميني الفضائي في فبراير/شباط 2019 أسفر عن مقتل ثلاثة باحثين.

منصة الإطلاق المستخدمة في استعدادات يوم الثلاثاء لا تزال تعاني من أثار انفجار وقع في أغسطس/آب 2019، حتى أنه لفت انتباه الرئيس آنذاك دونالد ترامب الذي قام بعد ذلك بوضع تغريدة على تويتر.

أشارت صور الأقمار الاصطناعية من فبراير/شباط إلى فشل إطلاق آخر في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن إيران لم تعترف بذلك.

صورة الصاروخ على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني للفضاء في مدينة سمنان الإيرانية 14/06/2022 AP/AP

أثارت الإخفاقات المتتالية الشكوك حول التدخل الخارجي في برنامج إيران، وهو الأمر الذي ألمح إليه ترامب نفسه من خلال تغريده في ذلك الوقت بأن الولايات المتحدة "لم تكن متورطة في الحادث الكارثي".

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل لإثبات وجود خطأ في أي من حالات الفشل، ولا تزال عمليات الإطلاق في الفضاء تمثل تحديًا حتى بالنسبة إلى أكثر البرامج نجاحًا في العالم.

في غضون ذلك، كشف الحرس الثوري الإيراني في أبريل/نيسان 2020 عن برنامجه الفضائي السري من خلال إطلاق قمر صناعي في المدار بنجاح. أطلق الحرس قمرًا صناعيًا آخر في مارس/آذار في موقع آخر في محافظة سمنان، شرق العاصمة الإيرانية طهران.