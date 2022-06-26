مكتب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز يقول إنه اتبع القواعد فيما يتعلق بتبرعات مسؤول قطري سابق

قال مكتب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الأحد إن التبرعات الخيرية التي تلقاها من ولي العهد من الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر السابق تم التعامل معها بالشكل الصحيح.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الأمير تشارلز تلقى ثلاثة ملايين يورو (3.2 مليون دولار) من رئيس وزراء قطر السابق نقدا وبعضها في أكياس للتسوق.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن تشارلز تسلم ثلاثة شخصيا مبالغ نقدية من رئيس وزراء قطر السابق بين عامي 2011 و2015. وقال مكتب ولي عهد بريطانيا في بيان "سُلمت على الفور التبرعات الخيرية التي قدمها الشيخ حمد بن جاسم إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير والتي نفذت الإجراء الإداري المناسب وأكدت لنا اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".

وأكدت صنداي تايمز أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية. ولفتت مجموعة ريبابليك (الجمهورية) التي تشن حملة مناهضة للملكية إلى أنها ستطلب فتح تحقيق.

تنحى مايكل فوسيت، الذراع اليمنى للأمير تشارلز على مدى عقود، في نوفمبر- تشرين الثاني عن دوره في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية الملكية الرئيسية بعد مرور أسابيع على نشر تقرير في صنداي تايمز جاء فيه أن فوسيت عرض أوسمة مقابل تبرعات.

وتحقق الشرطة والمفوضية الخيرية البريطانية في هذه المزاعم. وقال متحدث باسم ولي العهد إن الأمير تشارلز لا علم له بالزعم المتعلق بتقديم أوسمة أو جنسية مقابل التبرعات. ولم يعلق فوسيت علنا على الموضوع.