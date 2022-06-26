منظمة الصحة العالمية: جدري القرود لم يصل بعد لحالة طوارئ صحية

قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن مرض جدري القرود لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.

وقال تيدروس "إنني قلق جدا من تفشي مرض جدري القرود، ومن الواضح أنه تهديد صحي متطور نتابعه أنا وزملائي في أمانة منظمة الصحة العالمية عن كثب".

ينطبق تصنيف "حالة الطوارئ العالمية" حاليا فقط على جائحة فيروس كورونا والجهود الجارية للقضاء على مرض شلل الأطفال، وقد تراجعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن إدراج جدري القرود في هذا التصنيف بعد نصيحة من اجتماع لخبراء دوليين.

ووفقا للمنظمة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان منفصل إنه على الرغم من وجود بعض الآراء المختلفة داخل اللجنة إلا أنه تم الاتفاق في النهاية بالإجماع على أن التفشي في هذه المرحلة لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.

وتم حتى الآن هذا العام تسجيل ما يقرب من 1500 إصابة و 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا حيث ينتشر المرض بشكل أكبر، ولا سيما في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات جلدية وينتقل بشكل كبير بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال خارج الدول التي يتوطن فيها المرض.

وهناك لقاحات وعلاج متاح لجدري القرود على الرغم من أن المتاح منها محدود.

وقال بعض خبراء الصحة العالميين إن منظمة الصحة العالمية ربما مترددة في إصدار إعلان لأن إعلانها في يناير كانون الثاني 2020 بأن فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية عامة قوبل بالتشكيك إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم.

ولكن آخرين قالوا إن تفشي المرض استوفى المعايير التي يطلق عليها حالة الطوارئ.