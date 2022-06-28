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إيران
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محكمة إيرانية تثبت الحكم بسجن فرنسي 8 سنوات على أساس اتهامات بالتجسس

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة من موقع المحامي سعيد دهقاني للفرنسي بنجامين بيرير
صورة من موقع المحامي سعيد دهقاني للفرنسي بنجامين بيرير   -   حقوق النشر  CREDIT: AFP PHOTO / SAEID DEHGHAN'S TWITTER ACCOUNT

 قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر يوم الثلاثاء، إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكما بالسجن لثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس.

وبريير محتجز في إيران منذ مايو أيار 2020، عندما أُلقي القبض عليه بعد تحليقه بمروحية صغيرة (هيليكام) في الصحراء، بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران. ويتم التحكم في هذه الطائرة عن بعد وتستخدم للحصول على لقطات من الجو أو صور متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير كانون الثاني.