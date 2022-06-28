محكمة إيرانية تثبت الحكم بسجن فرنسي 8 سنوات على أساس اتهامات بالتجسس

قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر يوم الثلاثاء، إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكما بالسجن لثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس.

وبريير محتجز في إيران منذ مايو أيار 2020، عندما أُلقي القبض عليه بعد تحليقه بمروحية صغيرة (هيليكام) في الصحراء، بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران. ويتم التحكم في هذه الطائرة عن بعد وتستخدم للحصول على لقطات من الجو أو صور متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير كانون الثاني.