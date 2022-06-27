شاهد: غواصون في كينيا يساعدون في تكاثر الشعاب المرجانية

قام غواصون في كينيا بزراعة هياكل خاصة تساعد الشعب المرجانية على النمو من جديد. الغواصون الذين ينتمون إلى برنامج ريف رانجيرز وضعوا في عمق المحيط حوالي 800 هيكل مصمم خصيصا لهذا الهدف.

قال ياتين باتل رئيس المؤسسة إن الغواصين تمكنوا بالفعل من زراعة أكثر من 8000 من الشعاب المرجانية في محاولة لاستعادة الحدائق المرجانية.

من جانبه يقول بيتر فوديغل عالم الأحياء البحرية: " لدينا أنواع مختلفة من السفن التجارية الكبيرة القادمة من أوربا والصين، وهي مدمرة للبيئة البحرية، كذلك عملية حصاد الرمال، السحب الرملية تصل إلى الشعاب المرجانية وتحجب عنها أشعة الشمس والاوكسجين لذلك تموت".

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يناقش فيه مؤتمر الأمم المتحدة في لشبونة كيفية حماية هذه النظم البيئية القيمة من الانهيار.