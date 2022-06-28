دون تعليق: اليهود يحجون إلى كنيس الغريبة في تونس

شهدت جزيرة جربة التونسية توافد العشرات من اليهود، الذين حجوا إلى كنيس"الغريبة" الواقع في الجزيرة، والذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن 2500 سنة.

الجالية اليهودية شاركت في موكب "المنارة" وهو مصباح على شكل هرم سداسي، يمثل الأسفار الخمسة للنبي موسى. المعبد فتح أبوابه قبل أسابيع استعدادا لموسم الحج، حيث أصبح وجهة للحجاج منذ تأسيسه، خاصة لليهود من أصل تونسي.

ويعيش حوالي 1500 يهودي في تونس اليوم، الكثير منهم يعيشون في جربة، وكان عدد اليهود حوالي 100,000 ألف قبل استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1956.