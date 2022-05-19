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إسرائيل

شاهد: آلاف اليهود يؤدون فريضة الحج على جبل ميرون

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بقلم:  يورونيوز
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اليهود الأرثوذكس المتشددون يتجمعون عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في جبل ميرون في شمال إسرائيل - 18/05/2022
اليهود الأرثوذكس المتشددون يتجمعون عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في جبل ميرون في شمال إسرائيل - 18/05/2022   -   حقوق النشر  AFP

تجمع الألآف من المتدينين اليهود في جبل ميرون في إسرائيل الأربعاء لأداء فريضة الحج وسط إجراءات أمنية مشددة بعد عام من مقتل 45 شخصا في حادث تدافع وانهيار مدرج.

وقالت الشرطة إن أكثر من عشرة آلاف تجمعوا في جبل ميرون لبدء موسم الحج الذي يستمر حتى مساء الخميس.

من جهته، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن حكومته استثمرت "استثمارات كبيرة" في إجراءات السلامة الجديدة لضمان عدم تكرار ما حدث العام الماضي، والذي وُصف بأنه أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.

يقام الحج على جبل ميرون في عطلة لاغ باعوم، حيث يحتشد اليهود الأرثوذكس المتشددون بشكل رئيسي في موقع قبر الحاخام الموقر شمعون بار يوحاي وهو أكبر تجمع في إسرائيل.

المصادر الإضافية • أ ف ب