شاهد: آلاف اليهود يؤدون فريضة الحج على جبل ميرون

تجمع الألآف من المتدينين اليهود في جبل ميرون في إسرائيل الأربعاء لأداء فريضة الحج وسط إجراءات أمنية مشددة بعد عام من مقتل 45 شخصا في حادث تدافع وانهيار مدرج.

وقالت الشرطة إن أكثر من عشرة آلاف تجمعوا في جبل ميرون لبدء موسم الحج الذي يستمر حتى مساء الخميس.

من جهته، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن حكومته استثمرت "استثمارات كبيرة" في إجراءات السلامة الجديدة لضمان عدم تكرار ما حدث العام الماضي، والذي وُصف بأنه أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.

يقام الحج على جبل ميرون في عطلة لاغ باعوم، حيث يحتشد اليهود الأرثوذكس المتشددون بشكل رئيسي في موقع قبر الحاخام الموقر شمعون بار يوحاي وهو أكبر تجمع في إسرائيل.