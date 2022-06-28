عشرات القتلى والجرحى جراء قصف روسي على أوكرانيا ومجموعة السبع تتهم موسكو بارتكاب "جريمة حرب"

ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام إنّه "حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث".

من جهته، اتّهم قادة دول مجموعة السبع مساء الإثنين روسيا بارتكاب "جريمة حرب" باستهدافها بضربة صاروخية "شنيعة" مركز تسوّق في وسط أوكرانيا.

وقال القادة المجتمعون في قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ "الهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب"، مؤكّدين أنّ مجموعة السبع "تدين بشدّة الهجوم الشنيع" وتؤكّد على وجوب "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا