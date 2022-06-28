عشرات القتلى والجرحى جراء قصف روسي على أوكرانيا ومجموعة السبع تتهم موسكو بارتكاب "جريمة حرب"محادثة
ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.
وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام إنّه "حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث".
من جهته، اتّهم قادة دول مجموعة السبع مساء الإثنين روسيا بارتكاب "جريمة حرب" باستهدافها بضربة صاروخية "شنيعة" مركز تسوّق في وسط أوكرانيا.
وقال القادة المجتمعون في قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ "الهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب"، مؤكّدين أنّ مجموعة السبع "تدين بشدّة الهجوم الشنيع" وتؤكّد على وجوب "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا تؤكد "التزامها" إمداد البرازيل بالأسمدة
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين لنظيره البرازيلي جايير بولسونارو بأن موسكو "ملتزمة" المحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.
وقال بولسونارو إن الرئيسين عقدا محادثات هاتفية ناقشا خلالها "الأمن الغذائي" و"انعدام أمن الطاقة"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وفي بيانه بشأن المحادثة، قال الكرملين إن بوتين "شدد على أن روسيا ملتزمة الإيفاء بالتزاماتها لضمان إيصال الأسمدة الروسية إلى المزارعين البرازيليين من دون أي توقف".
ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمركز تسوّق في أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً
ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.
وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام إنّه "حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث".
وأضاف أنّ فرق الإسعاف تركّز جهودها في الوقت الراهن على أعمال "الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخماد الحرائق"، مشيراً إلى أنّ "جميع فرق التدخّل تعمل بأقصى طاقتها" و"ستواصل العمل على مدار الساعة".
ماكرون يعتبر قصف مركز تسوّق أوكراني "رعباً مطلقاً" ويناشد الشعب الروسي "رؤية الحقيقة"
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين قصف القوات الروسية مركز تسوّق في وسط أوكرانيا بـ"الرعب المطلق"، داعياً الشعب الروسي إلى "رؤية الحقيقة" كما هي.
وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوّق والنيران تلتهمه "إننا نشاطر عائلات الضحايا آلامهم"، مؤكّداً أنّه يشعر بـ"الغضب إزاء مثل هذا الخزي".
مجموعة السبع: قصف روسيا مركز تسوّق بأوكرانيا "جريمة حرب"
اتّهم قادة دول مجموعة السبع مساء الإثنين روسيا بارتكاب "جريمة حرب" باستهدافها بضربة صاروخية "شنيعة" مركز تسوّق في وسط أوكرانيا، في قصف أوقع في حصيلة أولية 13 قتيلاً على الأقلّ.
وقال القادة المجتمعون في قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ "الهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب"، مؤكّدين أنّ مجموعة السبع "تدين بشدّة الهجوم الشنيع" وتؤكّد على وجوب "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
زيلينسكي: الضربة الروسية على مركز تسوّق أوكراني "عمل إرهابي سافر"
ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بقصف القوات الروسية مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد، واصفاً الضربة التي أوقعت في حصيلة أولية 13 قتيلاً بأنّها "عمل إرهابي سافر".
وأتى تصريح زيلينسكي بعد تقارير عن ضربتين أخريين في شرق البلاد أسفرتا عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، مع اتهام مسؤولين أوكرانيين موسكو بتعمّد استهداف المدنيين.
واعتبر زيلينسكي في كلمته المسائية على تلغرام الضربة الروسية على مركز التسوّق بأنّها واحدة "من أكبر الأعمال الإرهابية السافرة في تاريخ أوروبا".
وأضاف أنّ القصف استهدف "بلدة مسالمة ومركز تسوّق عادياً (...) بداخله نساء وأطفال ومدنيون عاديون".