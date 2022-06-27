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روسيا
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بوتين سيزور طاجيكستان في أول رحلة خارجية له منذ غزو أوكرانيا

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بقلم:  Euronews
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ غزو أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "من المقرر ان يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان غدا" فيما ينتظر أن يزور الرئيس الروسي تركمانستان الأربعاء للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين.