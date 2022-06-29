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ألمانيا

العثور على طفل ألماني على قيد الحياة في قناة صرف صحي تحت الأرض بعد ثمانية أيام من اختفائه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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إنقاذ طفل علق في حفرة لـ 8 أيام
إنقاذ طفل علق في حفرة لـ 8 أيام   -   حقوق النشر  AP Photo

استبعدت الشرطة في ألمانيا فرضية "حدوث تلاعب" بعد العثور على طفل في الثامنة من عمره على قيد الحياة في قناة صرف صحي تحت الأرض. وتمّ العثور على الصبي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدعى جو، تحت غطاء فتحة قناة الصرف الصحي في شمال ألمانيا، بعد أكثر من أسبوع من اختفائه.

وقد اختفى جو من حديقة منزله في بلدة أولدنبورغ  في الـ 17 يونيو-حزيران، وأمضت فرق الإنقاذ عدة أيام في البحث عنه دون جدوى، إلى أن سمع أحد المارة أنينا من تحت غطاء فتحة المجاري على بعد 300 متر من منزل الصبي في الـ 25 يونيو-حزيران.

وعثر رجال الإنقاذ على الصبي عاريا، كما أنه كان يعاني من البرد والجفاف نتيجة بقلئه لساعات طويلة داخل المجاري، ولكن دون أن يصاب بأذى وتم العثور على ملابسه في وقت لاحق في مكان آخر في المجاري.

وقالت شرطة أولدنبورغ في بيان يوم الثلاثاء إن تحقيقها خلص إلى أن الصبي قد تسلق على الأرجح في أنبوب تصريف بالقرب من منزله ثم ضل طريقه داخل الأنفاق الضيقة. وبالتالي فقد استبعدت الشرطة فرضية ذهاب الصبي برفقة شخص بالغ خارج الأنفاق، وأكدت الشرطة أن الصبي، الذي لا يزال في المستشفى، لم يتم استجوابه بعد من قبل عناصرها.