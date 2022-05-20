شاهد: إعصار يخلّف أكثر من 30 جريحا في غرب ألمانيا

أصيب أكثر من ثلاثين شخصا "جروح عشرة منهم بالغة" في مدينة بادربورن في غرب ألمانيا بسبب إعصار ضربها، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة الجمعة.

وخلف الإعصار أيضا أضرارا مادية جسيمة في هذه المدينة الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا التي تتعرض لعاصفة تعبر ألمانيا حاليا بعد ارتفاع غير مألوف في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

ورجح متحدث باسم أجهزة الاطفاء أن تكون مدينة ليبستاد التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومترا من بادربورن قد تعرضت بدورها لإعصار من دون تسجيل وقوع جرحى حتى الآن.

وأحدثت العاصفة خسائر كبيرة في هذه المنطقة في غرب ألمانيا حيث تحدثت قوات الأمن عن انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار. كذلك، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيارات.

وسجل اضطراب كبير في حركة القطارات ودعت الشرطة السكان الى ملازمة منازلهم. وأصدرت الأرصاد الألمانية تحذيرا من عاصفة يوم الجمعة مع رياح شديدة قد تصل سرعتها الى 130 كلم في الساعة.

يتوقع أن تتجه العاصفة إلى شرق البلاد في وقت متأخر من مساء الجمعة.