المغني آر كيلي يواجه عقودا في السجن بسبب تنفيذ مخطط للاستغلال الجنسي لنساء وأطفال

قد يواجه نجم موسيقى الآر أند بي والهيب هوب المدان آر كيلي عقودا في السجن بسبب اتهامات باستغلال وضعه كنجم مشهور في تنفيذ مخطط للاستغلال الجنسي لنساء وأطفال، استمر أكثر من عشرين سنة. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن كيلي، واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي، قاد مخططا عنيفا وقسريا لإغواء نساء وأطفال كي ينتهكهم جنسيا، وسيقضي ما لا يقل عن عشر سنوات في السجن مع أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن مدى الحياة.