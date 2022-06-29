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العالم

المغني آر كيلي يواجه عقودا في السجن بسبب تنفيذ مخطط للاستغلال الجنسي لنساء وأطفال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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R.Kelly
R.Kelly   -   حقوق النشر  Paul Beaty/AP2008

قد يواجه نجم موسيقى الآر أند بي والهيب هوب المدان آر كيلي عقودا في السجن بسبب اتهامات باستغلال وضعه كنجم مشهور في تنفيذ مخطط للاستغلال الجنسي لنساء وأطفال، استمر أكثر من عشرين سنة. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن كيلي، واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي، قاد مخططا عنيفا وقسريا لإغواء نساء وأطفال كي ينتهكهم جنسيا، وسيقضي ما لا يقل عن عشر سنوات في السجن مع أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن مدى الحياة.