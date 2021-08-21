المدير السابق لجولات المغني الشهير آر كيلي يؤكد أنه رشا موظفا ليتزوج من نجمة البوب آليا وهي قاصرة

أكد المدير السابق لجولات نجم موسيقى "آر أند بي" الأمريكي آر كيلي الجمعة أن المغني الذي يحاكم في قضايا اعتداءات جنسية قدم من خلاله رشوة لموظف رسمي للحصول على وثائق هوية مزورة بهدف الزواج من المغنية آليا التي كانت قاصر في حينه وقتلت لاحقاً في حادث تحطم طائرة.

وروى ديميتريوس سميث (65 عاماً) في شهادته خلال اليوم الثالث من محاكمة روبرت كيلي في نيويورك "دخلت وقلت + مرحباً، هل تريد كسب بعض المال؟+".

وكشف سميث الذي عمل مع كيلي لأكثر من عشر سنوات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت أنه أعطى الموظف 500 دولار مقابل أوراق مزورة لعاليا التي كانت آنذاك في الخامسة عشرة لكي يتسنى للمغني الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً أن يتزوجها.

وأوضح ديميتريوس سميث الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين مع ضمانات بالحصانة من الملاحقة القضائية في المستقبل أن آر كيلي ومعاونيه وضعوا خطة زواج المغني من آليا بعدما أعلنت أنها حامل، إذ كان النجم يخشى "دخول السجن".

وكان كيلي الذي يحاكم أمام محكمة بروكلين الفدرالية في قضايا استغلال قصّر جنسياً وخطف وفساد وعمل قسري تتعلق بواقعات حصلت بين عامي 1994 و2018، يعتقد أن زواجه من عاليا سيحول دون إدلائها بشهادة ضده في حال وُجهت إليه اتهامات.

وأضاف سميث "كان ذلك لحماية نفسه وحماية آليا". وأشار إلى أنه ذهب مع آر كيلي إلى شيكاغو عام 1994 خلال جولة للمغني لاتمام الزواج الذي أُبطل لاحقاً.

وأفاد المدير بأنه نصح النجم بعدم الزواج من آليا قائلاً له "إنه لا يستطيع" ذلك و"أنها يافعة جداً"، وأضاف "سألني إلى جانب من أقف".

وكان آر كيلي تولى إنتاج ألبوم آليا الأول بعنوان "إيدج إينت ناثن بات إيه نامبر" ("العمر ليس شيئاً سوى رقم").

وقتلت آليا في آب/أغسطس 2001 في حادث تحطم طائرة عن 22 عاما.