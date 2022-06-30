المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض: أفريقيا بحاجة إلى أدوات اختبار ولقاحات لجدري القرود

قال القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس إن القارة ليس لديها لقاحات واقية من مرض جدري القرود، كما حذر من وجود نقص في أدوات الفحص والاختبار.

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وطفحا جلديا، ويتوطن في أجزاء من أفريقيا.

وقال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي "جدري القردة يمثل حالة طارئة هنا في القارة ونحن ندعو جميع أصدقائنا وشركائنا للتعاون معنا في السيطرة على هذا التفشي".

وسجلت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود ظهور المرض الفيروسي الذي ينتشر عن طريق التواصل عن قرب والذي تم اكتشافه لأول مرة في القرود.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن مرض جدري القرود لم يصل بعد لوضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أبدى قلقه البالغ من تفشي المرض.