منظمة الصحة: إصابات جدري القرود ترتفع إلى أكثر من 3400 على مستوى العالم

قالت منظمة الصحة العالمية في إفادة يوم الاثنين إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة، وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا. وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو حزيران، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

وأوضحت المنظمة مؤخرا أن مرض جدري القرود لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض. وقال تيدروس "إنني قلق جدا من تفشي مرض جدري القرود، ومن الواضح أنه تهديد صحي متطور نتابعه أنا وزملائي في أمانة منظمة الصحة العالمية عن كثب".

ينطبق تصنيف "حالة الطوارئ العالمية" حاليا فقط على جائحة فيروس كورونا والجهود الجارية للقضاء على مرض شلل الأطفال، وتراجعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن إدراج جدري القرود في هذا التصنيف بعد نصيحة من اجتماع لخبراء دوليين. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان منفصل إنه على الرغم من وجود بعض الآراء المختلفة داخل اللجنة إلا أنه تم الاتفاق في النهاية بالإجماع على أن التفشي في هذه المرحلة لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات جلدية . وهناك لقاحات وعلاج متاح لجدري القرود على الرغم من أن المتاح منها محدود.

وقال بعض خبراء الصحة العالميين إن منظمة الصحة العالمية ربما مترددة في إصدار إعلان لأن إعلانها في يناير-كانون الثاني 2020 بأن فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية عامة قوبل بالتشكيك إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم. ولكن آخرين قالوا إن تفشي المرض استوفى المعايير التي يطلق عليها حالة الطوارئ.