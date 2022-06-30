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إسبانيا
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بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.   -   حقوق النشر  أ ف ب

 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أن الولايات المتحدة ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة "أكثر من 800 مليون دولار" من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى.

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وقال بايدن في خطاب إن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل "في الأيام المقبلة".  كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر". وقال بايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنبقى الى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى الى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا".