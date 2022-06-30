بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أن الولايات المتحدة ستقدم إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة "أكثر من 800 مليون دولار" من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى.

وقال بايدن في خطاب إن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل "في الأيام المقبلة". كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر". وقال بايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنبقى الى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى الى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا".