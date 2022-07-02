زيلينسكي: هجمات روسيا في أوديسا إرهابية ومخطط لها.. وسعي روسي للسيطرة على حوض الدونباس

زيلينسكي: هجمات روسيا في أوديسا إرهابية ومخطط لها.. وسعي روسي للسيطرة على حوض الدونباسمحادثة
قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".
ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.
ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.
تغطية مباشرة لأبرز تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
رئيس بلدية: سماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولايف الأوكرانية
قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".
ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.
أمريكا ترسل لأوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ أرض/جو
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض/جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يوم الخميس في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر يوم الجمعة مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).
تهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة. تأتي الحملة الروسية المتصاعدة المتمثلة في هجمات بالصواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية في الوقت الذي حققت فيه قواتها مكاسب على الأرض في الشرق من خلال هجوم شرس في محاولة لإرغام كييف على التخلي عن إقليمين للانفصاليين.
وبعد أحدث شحنة من المساعدة العسكرية تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير شباط.
أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان
اتهم الجيش الأوكراني الروس الجمعة بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي الخميس.
وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تلغرام "قرابة الساعة 18,00، نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان"، متهما موسكو بـ"عدم احترام التصريحات التي أدلت بها". وكان الجيش الروسي أعلن الخميس أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية "في بادرة حسن نية" بعدما "أتم الاهداف المحددة".
مغربي وبريطاني يطعنان على حكم بإعدامهما أصدرته محكمة انفصالية في شرق أوكرانيا
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة أن مقاتلا مغربيا وآخر من بريطانيا صدر عليهما حكم بالإعدام من محكمة للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا لمشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني طعنا على الحكم. وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، والتي تعترف بها روسيا وسوريا فقط، تلقت طعنين من محامين عن المغربي إبراهيم سعدون والبريطاني شون بينر.
وذكرت الوكالة نقلا عن محامي مقاتل بريطاني آخر محكوم عليه بالإعدام في نفس القضية، ويدعى أيدن أسلين، قوله إن موكله لم يقدم طعنا بعد.
أوكرانيا تطلب من تركيا احتجاز سفينة ترفع العلم الروسي محملة بحبوب أوكرانية
طلبت أوكرانيا من تركيا احتجاز سفينة الشحن التي ترفع علم روسيا (زيبيك زولي) والتي تحمل شحنة حبوب أوكرانية من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا، بحسب مسؤول أوكراني ووثيقة اطلعت عليها رويترز. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية، نقلا عن معلومات وردت من الإدارة البحرية في البلاد، إنه تم تحميل السفينة بالشحنة الأولى التي تقدر بحوالي 4500 طن من الحبوب من بيرديانسك، والتي قال المسؤول إنها مملوكة لأوكرانيا.
النرويج تعلن مساعدة لأوكرانيا بنحو مليار يورو
أعلنت النرويج الجمعة مساعدة لأوكرانيا مدى عامين بنحو مليار يورو، وذلك بمناسبة زيارة لهذا البلد يقوم بها رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور. وقالت الحكومة النرويجية في بيان إن هذه المساعدة الكبيرة بقيمة عشرة مليارات كورونا نرويجية (نحو 970 مليون يورو) تضاف إلى مساعدات سابقة أعلنتها أوسلو، وستستخدم في "المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار البلاد والأسلحة ودعم عمل السلطات" الأوكرانية.
فون دير لايين تطالب أوكرانيا بالبدء في تنفيذ ما هو مطلوب منها للانضمام إلى التكتّل
ما زال الفساد مستشرياً في أوكرانيا. ففي تقريرها لعام 2021، صنفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية هذا البلد في المرتبة 122 من أصل 180. وهذا أفضل مما كانت عليه في 2014 (المرتبة 142)، لكنها ما زالت بعيدة جداً عن جيرانها في الاتحاد الأوروبي (الأسوأ بلغاريا في المرتبة 78).
انفصاليو أوكرانيا سيطبقون عقوبة الإعدام من 2025
قال الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، حيث حُكم على بريطانيين اثنين ومغربي بالإعدام، إن عقوبة الإعدام سيبدأ تطبيقها اعتبارا من عام 2025، وفقا للقانون الجنائي المحدث لجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية.
وأقرت جمهورية دونيتسك الشعبية عقوبة الإعدام في قوانينها منذ عام 2014، لكن لا يوجد تشريع يحدد كيفية تنفيذها حتى الآن. ولم تسجل منظمة العفو الدولية، التي تراقب استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، أي حالات إعدام رسمية في المنطقة.
وقضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية في يونيو حزيران على البريطانيين - أيدن أسلين وشون بينر - والمغربي إبراهيم سعدون بالإعدام بتهمة "القيام بأنشطة مرتزقة" بعد أسرهم خلال القتال مع القوات الأوكرانية.
ويقول محاموهم إنهم سيستأنفون الحكم، الذي صدر بعد محاكمة سريعة الإجراءات بدون هيئة محلفين وفي ظل غياب آلية للوصول لوسائل إعلام مستقلة أو دولية.
ولم يتضح ما الذي ستعنيه القواعد الجديدة بالنسبة للرجال الثلاثة. ولم يتسن الاتصال بالمحامين للتعليق.
كما ينص القانون الجنائي الجديد، الذي يسري اعتبارا من يوم الجمعة، على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُنفذ رميا بالرصاص وأن لرئيس الجمهورية الانفصالية المدعومة من روسيا القول الفصل في إصدار عفو لأي شخص محكوم عليه بالإعدام.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس، إنها أصدرت أمرا لروسيا لضمان عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الثلاثة. إلا أن الكرملين قال إنه غير ملزم بأحكام المحكمة الأوروبية التي انسحبت منها روسيا منذ أن غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط.
وكالة: القوات الروسية تستولي على مصفاة نفط في ليسيتشانسك الأوكرانية
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الجمعة إن القوات الروسية استولت على مصفاة نفط في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه المعلومات.
في سياق الحرب دائماً، نفى الكرملين اتهامات بأن صواريخ روسية قصفت مبنى سكنياً بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.
وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ الروسية ضربت مبنى سكنيا ومخيمين للعطلات مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "أود أن أذكركم بكلمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بأن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع الأهداف المدنية".
شولتس يطالب برفع القيود الأوروبية على نقل البضائع من روسيا إلى كالينينغراد
"نتعامل هنا مع حركة المرور بين جزأين من روسيا" ، مؤكداً وجوب أن لا تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو البضائع الروسية المتوجهة إلى كالينينغراد، على اعتبار أن هذه البضائع لا تدخل أراضي التكتّل كواردات، وإنما بهدف العبور فقط. (أولاف شولتس)