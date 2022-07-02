زيلينسكي: هجمات روسيا في أوديسا إرهابية ومخطط لها.. وسعي روسي للسيطرة على حوض الدونباس

قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري "هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ".

ولم يعرف على الفور سبب الانفجارات. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ بشكل مستقل.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

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