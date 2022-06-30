انخفاض معدلات البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي منذ 24 عاما

انخفض معدّل البطالة في منطقة اليورو في ايار/مايو إلى 6,6 في المئة بعد 6,7 في المئة في نيسان/أبريل، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وفق إعلان يوروستات الخميس.

والمؤشر عند أدنى مستوى شهري له منذ كانون الاول/ديسمبر منذ بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي في جمع هذه الأرقام في نيسان/أبريل 1998. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 6,1 في المئة في ايار/مايو وهو أيضاً أدنى مستوى قياسيا.

انخفاض توقعات النمو في أوروبا وارتفاع التضخم

واستفادت سوق العمل من الانتعاش القوي في الاقتصاد الأوروبي الذي بدأ في ربيع 2021 وتعافى بشكل واضح بعد الركود المرتبط بوباء كوفيد -19.

لكن الحرب في أوكرانيا التي بدأت في إعاقة النشاط، تلقي بظلالها على التوقعات للأشهر المقبلة، حيث خفضت توقعات النمو في أوروبا بشكل كبير، بينما يرتفع التضخّم.

إلا ان تداعيات هذا التدهور لم تظهر بعد على أرقام التوظيف.

وفي ايار/مايو، خفّضت بروكسل توقعاتها لنمو الانتاج المحلّي الاجمالي في منطقة اليورو للعام 2022 بمقدار 1,3 نقطة إلى 2,7 في المئة، كما زادت توقعات التضخّم بمقدار 3,5 نقطة إلى 6,1 في المئة مقارنة بالارقام المعلنة في العاشر من شباط/فبراير قبل بدء الهجوم الروسي.

13 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي

وانخفض مستوى البطالة في ايار/مايو على مستوى سنوي، بمقدار 1,5 نقطة في منطقة اليورو وبمقدار 1,2 نقطة في الاتحاد الأوروبي ككل.

ومع ذلك، يبقى حوالى 13,07 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك 11 مليوناً في 19 دولة تتقاسم العملة الموحّدة.

وتمّ تسجيل أعلى معدّلات البطالة في الاتحاد الأوروبي في ايار/مايو في إسبانيا (13,1 في المئة) وإيطاليا (8,1 في المئة) والسويد (7,7 في المئة).

وفي فرنسا، كان 7,2 في المئة من السكان عاطلين عن العمل، وفقاً لبيانات يوروستات.