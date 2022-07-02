إقالة مدير أقدم صحيفة حكومية بعد خطأ في صورة المنتخب الجزائري

أقال وزير الاتصال بالجزائر مدير صحيفة الشعب الحكومية "لارتكابه خطأ فادحا" تمثل في وضع صورة منتخب المغرب لكرة القدم بدل صورة المنتخب الجزائري بمناسبة مباراة الاخير مع منتخب فرنسا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بحسب وسائل إعلام.

وذكر بيان لوزارة الاتصال نشر ليل الخميس الجمعة " تم اليوم الخميس إنهاء مهام السيد مصطفى هميسي على رأس الجريدة العمومية +الشعب+ لارتكابه خطأ فادحا" بدون توضيح .

وحل محله مدير صحيفة المساء الحكومية أيضا، بحسب البيان.

ونشر مدونون ووسائل إعلام عبر الأنترنت، صورة للصفحة الاولى لصحيفة الشعب ليوم الخميس عليها صورة منتخب المغرب لأقل من 18 سنة بدل منتخب الجزائر، علما ان الوضع بين البلدين في أسوأ مراحله بسبب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنة.

وتأهل عن هذه المجموعة منتخب فرنسا الفائز بنتيجة 3/2 على الجزائر، ويواجه تركيا في نصف النهائي.

ولم يتأهل منتخب الجزائر للدور نصف النهائي بعد تسجيله هزيمة سابقة امام المغرب مع فوز واحد ضد إسبانيا.

وانطلقت الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط بوهران السبت بمشاركة نحو 3400 رياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية و5 إفريقية و3 آسيوية.