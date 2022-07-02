English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

euronews_icons_loading
سويسرا تشرع زواج المثليين.
no comment

بدون تعليق: سويسرا تعقد قران أول الأزواج المثليين

عقد ألو غارنييه البالغ من العمر 57 عاما وبيتر لو، صاحب الـ67 عاما قرانهما يوم الجمعة في أول زواج بين رجلين في سويسرا بعد أن أقرت البلاد زواج الجنس الواحد. وخرج الرجلان من مكتب التوثيق المدني في بلدة شافهاوزن زوجا وزوجا بعد أن أقرا بالقبول والإيجاب بينهما.

viber

وافق الناخبون على مبادرة "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين في سبتمبر- أيلول الأمر الذي جعل سويسرا إحدى أحدث الدول التي تقنن زواج الجنس الواحد في أوروبا الغربية. وفي جنيف عقدت ألين البالغة من العمر 46 عاما ولور، 45 عاما قرانهما بعد أن ظلتا شريكتي حياة لمدة 21 عاما.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم