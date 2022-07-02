عقد ألو غارنييه البالغ من العمر 57 عاما وبيتر لو، صاحب الـ67 عاما قرانهما يوم الجمعة في أول زواج بين رجلين في سويسرا بعد أن أقرت البلاد زواج الجنس الواحد. وخرج الرجلان من مكتب التوثيق المدني في بلدة شافهاوزن زوجا وزوجا بعد أن أقرا بالقبول والإيجاب بينهما.

وافق الناخبون على مبادرة "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين في سبتمبر- أيلول الأمر الذي جعل سويسرا إحدى أحدث الدول التي تقنن زواج الجنس الواحد في أوروبا الغربية. وفي جنيف عقدت ألين البالغة من العمر 46 عاما ولور، 45 عاما قرانهما بعد أن ظلتا شريكتي حياة لمدة 21 عاما.