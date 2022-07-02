السلطة الفلسطينية سلمت الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة لخبراء أميركيين

أفاد النائب العام الفلسطيني اكرم الخطيب لوكالة فرانس برس مساء السبت ان السلطة الفلسطينية سلمت خبراء اميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينيةالاميركية شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائيا.

واوضح الخطيب أن الرصاصة التي ادت الى مقتل ابو عاقلة في 11 ايار/مايو الفائت خلال تغطيتها عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.

وكان النائب العام أعلن ان السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة بعدما تلقت طلبا رسميا من الجانب الاميركي بذلك لاجراء تحاليل فنية جنائية عليها.

وقالت مصادر ان فحص الرصاصة سيجري في السفارة الاميركية في القدس من قبل خبراء حضروا من الولايات المتحدة.

وقتلت الصحافية شيرين ابو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عاما، اثر اصابتها برصاصة قاتلة في الرأس اثناء تغطيتها لعملية عسكرية اسرائيلية على اطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلن النائب العام الفلسطيني عقب تحقيق اجرته النيابة العامة الفلسطينية أن الرصاصة التي قتلت شيرين اطلقت من سلاح الجيش الاسرائيلي.

وحسب نتائج التحقيق الفلسطينية فان ابو عاقلة قتلت برصاصة من عيار 5.56 واطلقت من سلاح من نوع روجر ميني 14.

وكان الجيش الاسرائيلي اعلن انه من غير الواضح ان ابو عاقلة قتلت برصاص الجيش الاسرائيلي مشددا على وجوب اجراء تحقيقه الخاص استنادا الى الرصاصة.

ورفض الجانب الفلسطيني اجراء تحقيق مشترك مع الجانب الاسرائيلي اضافة الى رفضه تسليم الرصاصة للجانب الاسرائيلي.

وتحمل الصحافية ابو عاقلة ( 51 عاما) الجنسية الاميركية اضافة الى الجنسية الفلسطينية، وهو الامر الذي سهل موضوع تسليم الرصاصة الى الجانب الاميركي.

وعن التطمينات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية قال الخطيب لقناة الجزيرة القطرية "اولا شيرين مواطنة اميركية وكما تهمنا فلسطينيا هي تهم الجانب الاميركي".

وأضاف "إضافة الى حصولنا على ضمانات من الاميركيين فان هذا المقذوف لن يتم الاطلاع عليه الا من قبل الخبراء الذين تم استقدامهم لهذه الغاية".

وتابع "لدينا اجراءاتنا التي قمنا بها في النيابة العامة بان نتوثق بان هذا المقذوف سيعود الينا بالحلة التي ذهب بها".