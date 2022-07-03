وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بأن منطقة لوغانسك الأوكرانية باتت "محررة" تماما

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بأن منطقة لوغانسك الأوكرانية باتت "محررة" تمامامحادثة
قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة "انفجارات قوية" هزّت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا الأحد.
وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف على "تلغرام" "نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.
الرئيس الأوركاني قال في كلمته اليومية المسائية إن الجيش الروسي بات يسيطر على أكثر من ألفي بلدة وقرية منذ بدء الغزو في 24 شباط الماضي.
تطورات المشهد السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا في إسبوعه الثامن عشر
وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بأن منطقة لوجانسك الأوكرانية باتت "محررة" تماما
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأحد بأن القوات الروسية وقوات الانفصاليين "حررت" منطقة لوغانسك الأوكرانية.
وبعد أن فشلت في السيطرة على كييف، ركزت روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.
وكالة: روسيا تقول إن قواتها طوقت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية
ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أن القوات الروسية طوقت مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا.
وليسيتشانسك آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوغانسك.
وتركز روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من استمرار روسيا في تعليق إمدادات الغاز
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن على ألمانيا مواجهة احتمال أن تستمر روسيا في تعليق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة إغلاق الصيانة المقررة هذا الشهر.
وقال هابيك لصحيفة دي تسايت الأسبوعية في مقابلة عبر الإنترنت "تشهدون سياقا يمكن أن يؤدي إلى هذا السيناريو".
وأضاف "ربما يكون هذا منطقيا (بهدف) الإبقاء على ارتفاع الأسعار إجمالا وأسعار الطاقة في ألمانيا (خصوصا)، والقضاء على الوحدة والتضامن في البلاد. لا يمكن لأي عاقل أن يستبعد ذلك في هذه المرحلة".
ومن المقرر إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا ببحر البلطيق، للصيانة السنوية بين 11 و 21 يوليو تموز.
جازبروم الروسية تقول صدرت الأحد 42.1 مليون متر مكتب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
قالت شركة جازبروم الروسية إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودجا بلغت 42.1 مليون متر مكعب يوم الأحد مقارنة مع 42.15 مليون متر مكعب يوم السبت.
وأضافت الشركة أن أوكرانيا رفضت مرة أخرى طلبا لتزويد الغاز عبر نقطة دخول سوخرانوفكا.
رئيس بلدية منفي: أوكرانيا تقصف قاعدة روسية في مدينة ميليتوبول المحتلة
قال رئيس بلدية أوكراني منفي يوم الأحد إن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة روسية في مدينة ميليتوبول الجنوبية التي تحتلها روسيا بأكثر من 30 قذيفة.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أوكرانيا قصفت منطقة يقع فيها مطار المدينة، لكنها لم تحدد المكان الذي تعرض للقصف..
ثلاثة قتلى بعد "انفجارات قوية" في بيلغورود الروسية قرب لأوكرانيا
قال حاكم إقليمي يوم الأحد إن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود الأوكرانية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتضرر عشرات المنازل في الوقت الذي قصفت فيه القوات الأوكرانية قاعدة عسكرية روسية في الجنوب المحتل.
وأفاد حاكم بيلغورود فياتيسلاف غلادكوف بوقوع عدد من الانفجارات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف وتبعد 40 كيلومترا شمالي الحدود مع أوكرانيا.
وقال غلادكوف عبر تطبيق تيليغرام إن 11 بناية سكنية على الأقل و39 منزلا خاصا لحقت بهم أضرار، مشيرا إلى دمار خمسة منازل بالكامل.
واتهم المشرع الروسي البارز أندري كليشاس أوكرانيا بقصف بيلجورود ودعا إلى رد صارم.
وكتب كليشاس على تيليغرام "قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في بيلجورود هو شكل من أشكال العدوان المباشر من جانب أوكرانيا ويتطلب ردا أكثر صرامة بما يشمل الرد العسكري".
واتهمت موسكو كييف بشن عدة هجمات على بيلجورود ومناطق أخرى متاخمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذه الهجمات لكنها وصفتها بأنها وقعت "نتيجة" لأفعال روسيا وردا عليها.
لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن سلاحها الجوي نفذ نحو 15 طلعة جوية "في جميع اتجاهات القتال تقريبا".
وأضافت أنه "تم تدمير نحو 20 وحدة من عتاد العدو واثنين من مخازن الذخيرة الميدانية".
وقال رئيس بلدية ميليتوبول بجنوب أوكرانيا الذي تحتله روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة عسكرية بأكثر من 30 قذيفة يوم الأحد.
لوكاشنكو يتهم أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بيلاروس
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو السبت إن جيشه اعترض صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيلاروس، فيما تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك في الصراع بين كييف وموسكو.
وأكد لوكاشنكو بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "بلتا"، "يتم استفزازنا. يجب أن أبلغكم بأنه قبل ثلاثة أيام، ربما أكثر، حاولوا من أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية في بيلاروس. الحمد لله، اعترضت أنظمة بانتسير المضادة للطائرات كل الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية".
انفجارات تهز ميكولايف الأوكرانية ومقتل العشرات في قصف روسي
قال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية ميكولايف إن انفجارات هزت المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا يوم السبت بعد أيام شهدت سقوط صواريخ روسية على مبنى سكني ومركز تسوق في مدن أخرى، مما أسفر عن مقتل العشرات.
ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في منطقة ميكولايف التي تقع على حدود ميناء أوديسا الحيوي على البحر الأسود.
وكتب سينكيفيتش على تطبيق تليجرام "هناك انفجارات قوية في المدينة! ابقوا في الملاجئ!".
ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات رغم أن روسيا قالت يوم السبت إنها استهدفت مواقع قيادة للجيش في المنطقة.
وتقول كييف إن موسكو كثفت هجماتها الصاروخية على أهداف بعيدة عن جبهات القتال وإنها قصفت عمدا مواقع مدنية بينما تحقق القوات الروسية مكاسب في ساحة المعركة في الشرق، حيث قصفت المناطق الحضرية بالمدفعية.
وتقول روسيا إنها تستهدف مواقع عسكرية وتنفي استهداف المدنيين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع أهداف مدنية".
وتسبب القصف الروسي في تهدم مبنى سكني يوم الجمعة في أوديسا، وتقول السلطات أن هذا القصف تسبب في مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وجاء بعد قصف يوم الاثنين استهدف مركزا للتسوق في مدينة كرمنتشوك في وسط البلاد قال مسؤولون إنه أسقط ما لا يقل عن 19 قتيلا.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربات في خطابه المصور الليلي يوم الجمعة ووصفها بأنها "إرهاب روسي دقيق ومتعمد ومستهدف وليس نوعا من الخطأ أو ضربة صاروخية عرضية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إنها دمرت مواقع للجيش الأوكراني في ميكولايف ومنطقة دونباس الشرقية بأسلحة عالية الدقة وضربت مواقع أخرى مرتبطة بالجيش في منطقة زابوريجيا الجنوبية وخاركيف في الشمال.