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ألمانيا

زيادة الصادرات الألمانية من البضائع إلى روسيا بين أبريل-نيسان ومايو-أيار رغم العقوبات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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سلع وبضائع
سلع وبضائع   -   حقوق النشر  Martin Meissner/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

على الرغم من العقوبات الغربية، زادت الصادرات الألمانية من البضائع إلى روسيا بين أبريل-نيسان ومايو-أيار. وبحسب المكتب الفدرالي للإحصاء، فقد زادت الصادرات في مايو-أيار بنسبة 92.4 في المائة لتصل إلى مليار يورو مقارنة بالشهر السابق. 

وخلال الأشهر السابقة، تراجعت الصادرات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الحالات. قال متحدث باسم المكتب الفدرالي للإحصاء إن الصادرات زادت في قطاع الأدوية على وجه الخصوص. وعلى ما يبدو، فهذه المنتجات معفاة من العقوبات المفروضة على روسيا. 

ومن ناحية أخرى، تراجعت الواردات من روسيا في مايو-أيار بالمقارنة بشهر أبريل-نيسان بنسبة 9.8 في المائة لتصل إلى 3.3 مليار يورو، وبشكل عام، فقد سجل الميزان التجاري الألماني آداءً سلبيًا لأول مرة منذ 14 عامًا.