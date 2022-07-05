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الجزائر

الجزائر تعيد فتح حدودها مع تونس بعد أكثر من عامين من إغلاقها بسبب الجائحة

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة الرئيس التونسي قيس سعيد.
الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة الرئيس التونسي قيس سعيد.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه قرّر ابتداء من منتصف الشهر الحالي إعادة فتح الحدود البرية مع الجارة تونس والتي ظلت مغلقة منذ 2020 مع بداية انتشار جائحة كوفيد.

وصرح عبد المجيد تبون لدى توديعه الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي حضر احتفالات عيد الاستقلال "اتخذنا معًا قرار فتح الحدود ابتداء من 15 (تموز/يوليو)"، مشيرا إلى أن "الحدود لم تغلق. كانت مفتوحة لكن للبضائع" كما نقل عنه التلفزيون الحكومي. وأضاف تبون "أتمنى كل الخير للأشقاء في تونس" بمناسبة الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 حزيران/يونيو.

قررت تونس والجزائر في آذار/مارس 2020 غلق الحدود البرية بينهما بسبب انتشار كوفيد-19، لكن رغم تخفيف الإغلاق لمرور البضائع والسماح للجزائريين بالتصدير والاستيراد عبر الحدود، ظل المسافرون ممنوعين من الدخول في البلدين.

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وتأثرت تونس من غلق الحدود بالنظر الى العدد الكبير من السياح الجزائريين الذين كانوا يتنقلون إلى المدن التونسية فيما كانت أعداد كبيرة من التونسيين تدخل الجزائر من أجل التسوق.

المصادر الإضافية • أ ف ب