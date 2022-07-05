شركة كيورفاك الألمانية للأدوية ترفع دعوى قضائية ضد شركة بايونتيك بسبب لقاح فيروس كورونا

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية كيورفاك إنها رفعت دعوى قضائية لانتهاك براءة اختراع ضد شركة بايونتيك المنافسة بسبب نشاطها، الذي تقول إنه ساهم في تطوير لقاح فيروس كورونا "بايونتيك فايزر"، في وقت أكدت فيه بايونتيك أن عملها أصلي وأنها ستطعن ​​"بقوة" في هذا الادعاء.

أبلغت شركة كيورفاك العام الماضي عن نتائج مخيبة للآمال من اختبار المرحلة المتأخرة من حقنة كوفيد-19 الخاصة بها، مشيرة إلى مساعيها للحصول على "تعويض عادل" من بايونتيك عن الانتهاك المزعوم، لكنها لم تشر إلى أي مبلغ مالي. وقالت كيورفاك إنها لن تتبع أمرًا قضائيًا ولا "تنوي اتخاذ إجراء قانوني يعيق إنتاج أو بيع أو توزيع" بايونتيك وشريكتها فايزر للقاح "كوميرناتي" الناجح.

وعمل كل من كيورفاك وبايونتيك على تطوير تقنية "آر إن أيه مسنجر" المستخدمة في لقاحات كل منهما، وربما لاستخدامات أخرى. وأوضحت كيورفاك أنها رفعت دعوى ضد بايونتيك وشركتين تابعتين في محكمة الولاية في دوسلدورف. وأكدت في بيان لها أن محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها "تحمي الاختراعات المتعددة التي تعتبر ضرورية لتصميم وتطوير لقاح "سارس كوف-2 إم آر إن ايه" من بايونتيك ..."

وقالت بايونتيك في بيان إنها تقدر وتحترم حقوق الملكية الفكرية السارية، مضيفة أن "عملها أصلي، وسندافع عنه بقوة ضد جميع مزاعم التعدي على براءات الاختراع"، مضيفة "ومع ذلك، نحن ندرك أنه ليس من غير المعتاد أن الشركات الأخرى المختصة في صناعة الأدوية، بعد أن شهدت نجاح كوميرناتي، تشير الآن إلى أن اللقاح من المحتمل أن ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها".