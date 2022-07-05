الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لوقف مسيرة للمثليين في أنقرة

استخدمت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لوقف مسيرة للمثليين في العاصمة أنقرة الثلاثاء واعتقلت ما لا يقل عن 36 بعد أن حظرت السلطات مثل هذه المسيرات في المدن بجميع أنحاء البلاد لأسباب أمنية.

وشاهد صحفيو رويترز أفراد الشرطة يرشون النشطاء بالفلفل ويسحبونهم على الأرض قبل تكبيلهم ووضعهم في حافلات. وقالت مجموعة يونيكوير، وهي مجموعة من نشطاء مجتمع الميم مقرها أنقرة، إن 36 على الأقل اعتقلوا.

وفرقت الشرطة الأسبوع الماضي مسيرة سنوية مماثلة أكبر في إسطنبول واعتقلت أكثر من 300 شخص.

والمثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا لكن معاداة مجتمع الميم منتشرة على نطاق واسع في البلاد وحملات الشرطة تزداد ضراوة على مسيرات المثليين بمرور السنين.

وبالموازاة مع مسيرة فخر المثليين، نظمت مجموعة صغيرة من "المتدينين" الإسلاميين، الذين يعتبرون المثليين على أنهم تهديد، بمظاهرة مضادة بالقرب من الحديقة.

كانت تركيا في السابق واحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة القليلة التي سمحت بمسيرات الفخر حيث نظمت أول مسيرة في العام 2003، بعد عام من وصول حزب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة.