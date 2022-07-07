صحيفة: جونسون المستقيل يحضّر حفلاً باذخاً في قصر تاريخي للاحتفال بزواجه من كاري

يخطط بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الذي من المقرر أن يستقيل قريباً، أن يقيم حفلاً ضخماً للاحتفال بزاوجه من كاري سيموندز (34 عاماً)، لاحقاً هذا الشهر، في "تشيكرز" وهو القصر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين.

وقالت صحيفة ذا ميرور البريطانية نقلاً عن مصادر لم تسمّها في حزب المحافظين، إن جونسون (58 عاماً)، الذي سيبقى رئيساً للوزراء إلى حين اختيار رئيس آخر، قرر إقامة حفل "باذخ".

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين، أجاب متحدث باسم داونينغ ستريت (رئاسة الحكومة) إن "رئيس الوزراء لديه حس عالٍ بالواجب، وسيستمر في خدمة بلاده حتى تعيين قائد جديد، وسيواصل إنجاز التزاماته أمام الرأي العام".

وكان جونسون تزوج من كاري في أيار/مايو 2021 في احتفال شبه سري، تمّ في كاتدرائية وستمينستر في لندن.

واستخدم رئيس الوزراء المستقيل، كغيره من رؤساء الوزراء السابقين، القصر الريفي الذي يعود بناؤه للقرن السادس عشر ويقع إلى شمال لندن، سابقاً، حيث التقى فيه بقادة عالميين.

بحسب ذا ميرور، من المقرر أن يقام الحفل في 30 تموز/يوليو ومن المتوقع أن يكون باذخاً.

قصر تشيكرز Cnbrb

وتحيط بقصر تشيكرز أراض تابعة له مساحتها نحو 600 هكتار، وفيه 10 غرف نوم ومجموعة ضخمة من الأعمال الفنية. واستخدمه رؤساء الوزراء منذ عشرينيات القرن الماضي.