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المملكة المتحدة

ريشي سوناك يتصدر الجولة الثانية من التصويت على اختيار خلف لجونسون

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بقلم:  يورونيوز
عضو حزب المحافظين ريشي سوناك في مقر حملته الانتخابية في لندن، بريطانيا.
عضو حزب المحافظين ريشي سوناك في مقر حملته الانتخابية في لندن، بريطانيا.   -   حقوق النشر  Alberto Pezzali/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

حصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت لاختيار خليفة لبوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء مع استبعاد مرشح واحد.

واحتل سوناك المركز الأول بحصوله على 101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بحصولها على 83 صوتا ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بحصولها على 64 صوتا. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتا.

وحصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتا وكيمي بادنوك على 49 صوتا.

رفض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلاً إنه لا يريد إلحاق ضرر بفرصهم.

وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له بعد تنحيه عن منصبه "لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعمي له".

المصادر الإضافية • رويترز