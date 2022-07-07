شاهد: تجهيز كسوة جديدة للكعبة المشرفة من خيوط الحرير الخالص والذهب والفضة

مع بدء مناسك الحج لهذا العام، تتحضر الكعبة لتغيير كسوتها، أي الغطاء المصنوع من خيوط الحرير الخالص والذهب والفضة، بعد أن أتم صناعته حرفيون طرزوه بالخط العربي.

وفقاً لفارس المطرفي، نائب مدير مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة فإن تكلفتها بلغت 25 مليون ريال أي ما يعادل 6.65 مليون دولار. هذا العام تُبدل الكسوة متأخرة بنحو شهر تقريباً بعد صدور مرسوم ملكي بتغيير الموعد المعتاد.

ستُسّلم الكسوة في أول أيام العيد وستستبدل في أول يوم من شهر محرم الذي يمثل بداية العام الهجري الجديد في 30 تموز/ يوليو.

بعد عامين من اقتصار الحج على المقيمين السعوديين بسبب القيود التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19، يمثل سماح المملكة لنحو 850 ألف مسلم من الخارج بالقدوم لأداء فريضة الحج خطوة كبيرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها.