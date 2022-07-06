شاهد: تعرف على جبل النور في مكة حيث نزل الوحي.. وفود الحجيج تزوره قبل البدء بالمناسك

قبل يوم من انطلاق أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، توافد الآلاف من المصلين الثلاثاء إلى جبل النور المطل على مدينة مكة المكرمة في السعودية، ويتوقع أن يؤدي مئات الآلاف من الحجاج المسلمين "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة.

وجبل النور هو أحد المواقع التاريخية الواقعة شمال شرق المسجد الحرام وفيه غار حراء الواقع في أعلى الجبل، وهو المكان الذي كان يتعبد فيه النبي محمد قبل نزول الوحي.

وتقول عائشة، مواطنة من داغستان تبلغ من العمر 18 عاما "أنا هنا لأداء مناسك الحج، وهي فرصة لأزور جبل النور. إنه أمر مهم جدًا في الإسلام والمكان الذي بدأ فيه الإسلام، هنا حيث كان النبي محمد (هنا) ومهم جدا بالنسبة لي".

مصلية تقف في أعلى جبل النور المطل على مدينة مكة المكرمة أ ف ب

من جانبها، قالت ربيعة حجة ( 37 سنة) القادمة من الولايات المتحدة "لدينا يومين قبل ذهابنا إلى جبل عرفات. أتينا لرؤية أروع المناظر التي يمكن أن أتصورها في حياتي. إنه أمر مدهش، مشهد يخطف الأنفاس".

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

وقد اختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك، وفضّل غالبيتهم عدم وضع الكمامات الواقية مع أنّ السلطات قالت إنها إلزامية داخل المسجد الحرام.

والثلاثاء، سار مصلّون بملابس الإحرام البيضاء ونساء ارتدت بعضهن عباءات ملونة، جنبًا إلى جنب على الأرضيات البيضاء بالقرب من الكعبة.

وقالت إحداهن وقد ارتدت عباءة خضراء "لقد صليت من أجلكم للتو" وهي تشارك الطواف مع أفراد أسرتها في مكالمة فيديو مباشرة عبر هاتفها المحمول.

وأضافت فيما كانت تستكمل عملية الطواف التي تستمر لسبع مرات "أحبك أمي، أحبكم جميعًا".