منظمة الفاو: أسعار المواد الغذائية المرتفعة تستمر بالتراجع

واصلت اسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في حزيران/يونيو للشهر الثالث على التوالي مع تدني أسعار القمح لأول مرة، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة.

وبعدما سجل رقماً قياسياً في آذار/مارس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، تقلص مؤشر فاو لاسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية في العالم، بنسبة 2.3% مع تدني معظم المؤشرات المتعلقة بالحبوب والزيوت النباتية والسكر في حزيران/يونيو.

وتقلص مؤشر فاو لأسعار الحبوب 4.1% مع تراجع سعر القمح لأول مرة عن مستواه القياسي، لجملة اسباب أبرزها "التوافر الموسمي بفعل المحاصيل الجديدة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتحسن ظروف الزراعة في بعض الدول المنتجة الكبرى، وتوقعات الانتاج الأعلى في روسيا الاتحادية".

وأوضح ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة أنه "بالرغم من تراجع مؤشر فاو لاسعار المواد الغذائية في حزيران/يونيو للشهر الثالث على التوالي، فهو بقي قريبا من السعر القياسي غير المسبوق الذي بلغه في آذار/مارس هذه السنة".