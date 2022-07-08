شاهد: لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق سينزو آبي

بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات مصورة تظهر لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق سينزو آبي خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد.

وظهر في اللقطات لحظة سقوط آبي على الأرض بعد تعرضه لإطلاق النار وركض عدد من حراء الأمن في اتجاهه

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحافيين أنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالى الساعة 11,30 صباحا في نارا. أوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار"، موضحا أن "حالة آبي غير معروفة حاليا".

واضاف ماتسونو "أيا كان السبب، لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة".

وكانت محطة "إن إتش كيه" العامة ذكرت قبيل ذلك أنّ رجلا في الأربعين من العمر أوقف بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.

وكان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عامًا يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأحد عندما سمع أزيز رصاص، حسبما أوردت محطة "ان اتش كيه" ووكالة كيودو للأنباء.

وقالت شابة كانت في مكان الحادث للمحطة نفسها إن آبي "كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه". واضافت أن "الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان".

وتابعت "بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه".

وقال مصدر من الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء إن آبي وقع أرضا وكان ينزف من رقبته.

وذكرت محطة "ان اتش كيه" ووكالة كيودو أنّ آبي نقل إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.