اغتيال شينزو آبي يطرح المزيد من الأسئلة حول الأسلحة المصنوعة يدويا في اليابان

أثار اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي القلق في اليابان، التي تنخفض فيها معدلات الجريمة. وقد بدا السلاح الناري الذي يبلغ طوله 40 سنتيمترا والذي تم استخدامه لقتل رئيس الوزراء السابق الجمعة أثناء حملته الانتخابية لصالح الحزب الحاكم في نارا غرب اليابان بدائيًا، وأشبه بجهاز دفع، مصنوع من الأنابيب المربوطة ببعضها البعض والمليئة بالمتفجرات.

الشرطة أكدت أن مداهمة منزل المشتبه به، وهو شقة من غرفة واحدة في نارا، كشفت عن العديد من هذه الأسلحة، ومن المستحيل عمليا تتبع الأسلحة اليدوية، مما يجعل التحقيق صعبًا.

نادرًا ما تُستخدم مثل هذه الأسلحة في اليابان حيث تشتمل معظم الهجمات على طعن أو إغراق مكان بالبنزين وإضرام النيران أو تشغيل أسلاك في الشارع في سيارة.

من المحتمل أن القوانين الصارمة لمراقبة الأسلحة جعلت المشتبه به يختار سلاحًا مصنوعًا يدويًا. كان تيتسويا ياماغامي، الذي تم اعتقاله على الفور، عضوًا سابقًا في البحرية اليابانية، وكان يعرف كيفية التعامل مع الأسلحة وتجميعها.

يقول خبراء الجريمة إن التعليمات حول كيفية صنع البنادق متوفرة على الإنترنت ويمكن صنع البنادق باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. ووصف بعض المحللين الهجوم على آبي بأنه "إرهاب منفرد". في مثل هذه الحالات، يتصرف الجاني بمفرده، وغالبًا بالتعاطف مع آراء سياسية معينة، مما يجعل من الصعب للغاية الكشف عن الجريمة مسبقًا.

لا يزال الدافع وراء اغتيال آبي غير واضح، وذكرت وسائل إعلام يابانية أن المشتبه به قد طور الكراهية تجاه جماعة دينية كانت والدته مهووسة بها وتسببت في مشاكل مالية لأسرته، ولم تحدد التقارير المجموعة.

وشهدت اليابان هجمات على سياسيين في الماضي، ففي العام 1960، تعرض جد آبي، رئيس الوزراء آنذاك، نوبوسوكي كيشي، للطعن ولكنه نجا. وفي عام 1975، عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء آنذاك تاكيو ميكي في جنازة رئيس الوزراء السابق إيساكو ساتو، عم آبي الأكبر، شكلت اليابان فريقًا أمنيًا على غرار الخدمة السرية الأمريكية.

يعتقد هيديتو تيد أوساناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحراسة الشخصية الدولية في اليابان وخبراء آخرون أن اليابانيين ربما تعلموا فقط أشياء سطحية مثل تشكيل المرافقة بدلاً من عقلية الوقاية الحاسمة للأمن. يقول ياسوهيرو ساساكي، رئيس "خبرة السلامة"، وهي شركة أمنية بطوكيو: "اليابانيون معتادون على العيش بسلام، فقد نام حراس الأمن"، مشيرا إلى أنه لا يصدق أنه لم يتحرك أحد لحماية آبي في الثواني بين الطلقة الأولى والثانية، وهو مشهد عُرض مرارًا وتكرارًا على التلفزيون الوطني.

وأكد ساساكي انه كان ينبغي للحراس أن يتصرفوا بسحب آبي جسديًا بعيدًا عن الخطر. والأهم من ذلك، تساءل لماذا لم يكونوا على علم باقتراب شخص مشبوه، وسحب ما يمكن أن يكون سلاحًا من كيس؟

قال إيساو إيتاباشي، رئيس قسم الأبحاث في مجلس السياسة العامة، الذي يشرف على مثل هذه المخاطر، إن توفير الأمن خلال الحملة الانتخابية كان يمثل تحديًا عندما يكون الهدف هو أن يقترب السياسيون من الناس.

على عكس الولايات المتحدة، فإن استخدام الزجاج المضاد للرصاص ضئيل نسبيًا في اليابان، ونادرًا ما يلجأ المسؤولون الأمنيون لإطلاق النار على مهاجمين محتملين. وأكد إيتاباشي "الافتراض هنا هو أن الناس ليسوا مسلحين".

واعرب أوساناي عن قلقه من تفاقم استخدام الناس لأسلحة مصنوعة يدويًا مثل تلك المستخدمة في اغتيال آبي. وأشار إلى اتجاه الساخطين إلى الجرائم العشوائية التي تستهدف الضحايا بشكل عشوائي. وقال "إن الثقافة اليابانية المتوافقة تجعل من الصعب على بعض الناس العيش بحرية، وقد يمارسون ضغوطا كبيرة على أنفسهم وربما يتحولون إلى الانتحار. وعندما يلومون الآخرين، فإنهم يلجأون إلى الجرائم العشوائية".

في العام الماضي، قام رجل يرتدي زي الجوكر بإضرام النار في قطار في طوكيو، مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا. في ديسمبر-كانون الأول 2021، تسبب حريق في عيادة بأوساكا في مقتل 25 شخصا. وفي عام 2019، أدى حريق آخر في استوديو للرسوم المتحركة في كيوتو إلى مقتل 36 شخصًا.