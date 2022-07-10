شاهد: مسيرة بالدرجات النارية من بيهاتش إلى سريبرينيتشا قبل ذكرى الإبادة الجماعية

قاد راكبو الدراجات النارية دراجاتهم من بيهاتش إلى سريبرينيتشا قبل إحياء ذكرى الإبادة الجماعية لضحايا مجزرة الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا في العام 1995. وغادر نحو 150 راكبًا للدراجات النارية من البوسنة والهرسك والمنطقة بيهاتش إلى سريبرينيتشا اليوم تكريما لضحايا سريبرينيتشا الذين قُتلوا خلال الإبادة الجماعية والمشاركة في جنازة جماعية الاثنين في مركز بوتوتشاري التذكاري.

وشارك أكثر من 150 راكبًا للدراجات النارية من البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا وإيطاليا وأمريكا وتركيا وألمانيا في ماراثون الدراجات النارية لهذا العام.