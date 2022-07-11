نتنياهو: سأبرم اتفاق سلام مع السعودية في حال عدت إلى السلطة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في الكنيست الإثنين: "إذا عدت إلى قيادة إسرائيل، فإنني أعتزم ابرام اتفاقيات سلام كاملة مع السعودية ودول عربية أخرى".

ولفت نتنياهو إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل الأربعاء "مهمة للغاية، وهي تعبر عن التحالف الراسخ بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفا أن" توجه بايدن المباشر من إسرائيل إلى السعودية يشكل تعبيرا للتغيير الكبير الذي أدخلناه إلى الشرق الأوسط خلال العقد الأخير ما يمكن وصفه بشرق أوسط جديد".

وقال نتنياهو إن "الاتفاقيات المقبلة ستصل بنا إلى نهاية الصراع العربي الإسرائيلي" معربا عن تقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "على مساهمته في إنجاز "اتفاقيات مع 4 عربية".

وتحدثت الإدارة الأمريكية في وقت سابق عن احتمال أن تتخذ دول عربية أخرى خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارة بايدن.

وخلال هذه الزيارة التي تعد في غاية الحساسية، تتجه الانظار إلى المملكة التي يزورها بايدن بعدما وعد بأن يجعلها دولة "منبوذة" قببل انتخابه على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

لكن رغم مؤشرات التقارب الأخيرة، يستبعد خبراء أن يحدث تطبيع في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، او حتى خلال زيارة بايدن التي تتركز أصلا على تجاوز تداعيات جريمة خاشقجي واقناع المملكة بزيادة انتاج النفط لكبح الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.