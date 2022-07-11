هل سيتصور بايدن خلال مصافحة ولي العهد بن سلمان؟ تفاصيل بروتوكولية شائكة

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع تمثل تحدياً دبلوماسياً يأتي مع سؤال لوجستي شائك: هل ينبغي تصوير الرئيس الأمريكي أثناء لقائه، أو حتى مصافحته، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟

غالبًا ما تكون الزيارات الرئاسية الأمريكية، حتى مع أقرب الحلفاء، منسقة للغاية وتتطلب أسابيع من التخطيط حول ترتيبات الجلوس، ومواقع الكاميرا، وطريقة دخول الزعماء إلى الغرف، وهل سيصافحون بعضهم أم لا.

بايدن، الذي وصف الحكومة السعودية بـ "المنبوذة" لدورها في مقتل الصحفي السعودي في واشنطن بوست والمعارض السياسي جمال خاشقجي في 2018، يلتقي على مضض مع ولي العهد، الذي تعتقد المخابرات الأمريكية أنه كان وراء جريمة القتل.

بعض الخبراء السياسيين يقولون إن البيت الأبيض يتفهم أن التقاط الصورة، وربما المصافحة، قد تكون حتمية وضرورية، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ضبط علاقتها مع الدولة الغنية بالنفط ومع ولي العهد الشاب المقدر له. حكم المملكة لسنوات عديدة قادمة.

يقول المسؤول السابق في وزارة الخارجية ونائب الرئيس الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية جون بي ألترمان، أعتقد بايدن وبن سلمان سيكونون في نفس الغرفة. لن يكونا متباعدين. ويضيف "في مرحلة ما، من المرجح أن يأتي ولي العهد ويمد يده وستنتشر مثل هذه الصور".

عندما يحدث ذلك، من المؤكد أن بايدن سيواجه انتقادات من المعارضة الجمهورية التي تجادل بأن الرئيس يغازل حليفاً مشكوكاً فيه لتعزيز إنتاج النفط على حساب المنتجين المحليين ومن الديمقراطيين الذين حثوا بايدن على تأجيل أي اجتماع بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ولم يكشف المسؤولون السعوديون عما إذا كان الأمير محمد بن سلمان أو الملك المريض سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيستقبل بايدن عند وصوله إلى جدة. ولم يذكروا أي تفاصيل أخرى، مثل ما إذا كان سيكون هناك عشاء رسمي.

بايدن: حقوق الإنسان على جدول الأعمال

في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم السبت، كتب بايدن: "أعلم أن هناك كثيرين يختلفون مع قراري بالسفر إلى المملكة العربية السعودية. آرائي حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد، والحريات الأساسية موجودة دائماً. جدول الأعمال عندما أسافر إلى الخارج ".

كتب أنه كرئيس كانت وظيفته الحفاظ على أمريكا قوية وآمنة، ووضع البلاد في أفضل وضع ممكن للتغلب على الصين، ومواجهة العدوان الروسي والعمل من أجل استقرار أكبر في المنطقة.

"للقيام بهذه الأشياء، يتعين علينا التعامل مباشرة مع البلدان التي يمكن أن تؤثر على تلك النتائج. المملكة العربية السعودية واحدة منها، وعندما أقابل القادة السعوديين يوم الجمعة، سيكون هدفي هو تعزيز شراكة استراتيجية للمضي قدمًا تستند إلى المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع التمسك أيضاً بالقيم الأمريكية الأساسية ".

قال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن بايدن سيشارك في اجتماع ثنائي مع الملك وولي العهد، لكن بايدن سعى للتأكيد على الاجتماع مع مجموعة أوسع من قادة الخليج. عادة، سيخرج القادة من المحادثات الثنائية ويأخذون أسئلة الصحفيين بشكل مشترك، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الخطة.

بوش، أوباما، ترامب

المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة، بفضل النفط والسياسة الإقليمية، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التقى رؤساء الولايات المتحدة وملوك السعودية في عدة مناسبات. تضمنت الاجتماعات العديد من الإنجازات البارزة ولكنها أنتجت أيضًا بعض اللحظات المحرجة.

أثارت صورة الرئيس جورج دبليو بوش وهو يمسك بيد العاهل السعودي الملك عبد الله أثناء نزهة في مزرعة الرئيس في تكساس عام 2005 دهشة الأمريكيين غير المرتاحين للعادات العربية المتمثلة في مسك الأيدي.

الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش مع العاهل السعودي الملك عبد الله واشنطن 2008 Jim Young

في عام 2009، استقبل باراك أوباما الملك السعودي بما بدا أنه ينحني، وكان المحافظون والجمهوريون قد انتقدوا ذلك. فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس كان "ينحني" لينظر أثناء المصافحة في عين الملك.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز – تركيا 2015 Jonathan Ernst

في عام 2017، استقبل دونالد ترامب، الذي انتقد أوباما بسبب انحنائه المزعوم، محمد بن سلمان بمصافحة قوية وعمودية، ثم واجه انتقادات من الديمقراطيين لانحنائه لمحمد بن سلمان أثناء تقليده ميدالية من ولي العهد.

دونالد ترمب مع الأمير محمد بن سلمان اليابان 2019 THIRD PARTY

قال بايدن إنه سيصبح يوم الجمعة أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. ووصفها بأنها رمز صغير لـ "العلاقات الناشئة وخطوات التطبيع" بين إسرائيل والعالم العربي.