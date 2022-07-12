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روسيا
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الكرملين يعلن عن قمة بين بوتين ورئيسي وإردوغان بشأن سوريا في طهران في 19 تموز/يوليو

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بقلم:  يورونيوز
خلال لقاء سابق بين إردوغان وبوتين في 2019
خلال لقاء سابق بين إردوغان وبوتين في 2019   -   حقوق النشر  AP/Turkish Presidency

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية في ظل حرب أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "يتم التحضير لزيارة الرئيس (بوتين) إلى إيران في 19 تموز/يوليو"، مشيراً إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي بينما سيجري محادثات ثنائية مع إردوغان.