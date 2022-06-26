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سوريا

شاهد: تدريبات عسكرية مشتركة لوحدات من المظليين الروس والسوريين في سوريا

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بقلم:  يورونيوز
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وحدات من المظليين السوريين والروس يقومون بتدريبات مشتركة في سوريا.
وحدات من المظليين السوريين والروس يقومون بتدريبات مشتركة في سوريا.   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة وزارة الدفاع السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية الأحد، أن المئات من المظليين السوريين شاركوا في تدريبات مشتركة مع نظرائهم الروس وهل تعد التدريبات العسكرية الثانية هذا الشهر في الدولة التي مزقتها الحرب والصراعات. ولم تذكر ذات المصادر مزيدًا من التفاصيل حول التدريبات ولا عن مكان إجرائها، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تدريب المظليين السوريين.

تعد روسيا الداعم الرئيسي للرئيس بشار الأسد ولها تواجد واسع في سوريا حيث أدى الصراع المستمر منذ 11 عامًا إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت القوات الجوية السورية والروسية تدريبات في أجزاء مختلفة من البلاد بما في ذلك في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقبل أربعة أشهر، أجرى البلدان مناورة قبل أسبوع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير- نيسان الماضي.

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وشهدت تلك التدريبات، نشر الجيش الروسي قاذفات طويلة المدى ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة تحمل أحدث صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في سوريا لإجراء مناورات بحرية ضخمة في البحر الأبيض المتوسط.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس