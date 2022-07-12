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الولايات المتحدة الأمريكية
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تويتر يقاضي ماسك بتهمة خرق اتفاق الشراء المبرم بينهما (وثيقة محكمة)

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
تويتر يقاضي ماسك
تويتر يقاضي ماسك   -   حقوق النشر  AP Photo

رفعت شركة تويتر الثلاثاء دعوى قضائية ضدّ إيلوك ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما والذي تعهّد بموجبه الملياردير شراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار قبل أن ينسحب من هذه الصفقة، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية.

وفي الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير الأميركية، يطلب تويتر من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة مقابل المبلغ المتّفق عليه بين الطرفين، مؤكّداً أنّ ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جرّاء "نموذج النفاق" الذي انتهجه الملياردير للانسحاب من الصفقة.