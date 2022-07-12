تويتر يقاضي ماسك بتهمة خرق اتفاق الشراء المبرم بينهما (وثيقة محكمة)

رفعت شركة تويتر الثلاثاء دعوى قضائية ضدّ إيلوك ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما والذي تعهّد بموجبه الملياردير شراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار قبل أن ينسحب من هذه الصفقة، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية.

وفي الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير الأميركية، يطلب تويتر من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة مقابل المبلغ المتّفق عليه بين الطرفين، مؤكّداً أنّ ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جرّاء "نموذج النفاق" الذي انتهجه الملياردير للانسحاب من الصفقة.