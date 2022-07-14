تعطل خدمات تويتر لآلاف المستخدمين في مختلف أنحاء العالم

تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم يوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير/شباط، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر.

ولم يتضح على الفور سبب التعطل.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب للتعليق.